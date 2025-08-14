Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2025 yılının ilk yarısında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.244 artırarak 18 milyar 545 milyon TL’ye çıkardı. İlk bakışta “yatırım dahisi” izlenimi veren bu tablo, detaylara inildiğinde ise bambaşka bir hikâye anlatıyor.

KÂRIN YÜZDE 94’Ü PİYASA DEĞER ARTIŞLARINDAN

Şirketin açıkladığı kârın yüzde 94’ü menkul kıymet değer artışlarından geliyor. Yani borsa yükselmiş, portföydeki varlıklar değerlenmiş ve bu kâr hanesine yazılmış. Esas faaliyet kârı ise toplamın yalnızca yüzde 6’sı seviyesinde. Bu durum, operasyonel başarıdan çok piyasa rüzgârıyla gelen şişkin bir tabloyu işaret ediyor.

BİLANÇO BALONU

Toplam varlıklar, 2024 yıl sonundaki 9,25 milyar TL seviyesinden 2025/6 sonunda 56,36 milyar TL’ye çıktı. Bu dev sıçramanın ana sebebi, finansal yatırımların 2,7 milyar TL’den 41,33 milyar TL’ye çıkması. Aynı dönemde kısa vadeli borçlanmalar da 4,55 milyar TL’den 33,08 milyar TL’ye yükseldi.

NAKİT AKIŞINDA ALARM

Esas faaliyetlerden nakit akışı -25,18 milyar TL ile negatif. Yatırım faaliyetleri de nakit çıkışı yaratırken, pozitif nakit girişi yalnızca finansman faaliyetlerinden sağlanmış durumda.

Rakamlar etkileyici görünse de kârın büyük bölümü piyasa hareketlerinden kaynaklandığı için sürdürülebilirlik tartışmalı. Tera Yatırım’ın bilançosu, yatırımcıya “gerçek mi, yoksa bilanço makyajı mı?” sorusunu sorduruyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.