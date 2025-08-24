Türkiye’nin önde gelen teknik granit üreticisi Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR), son yıllarda hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda dikkat çeken bir büyüme hikâyesine sahip. Aydın Söke’deki modern tesislerinde 2016 yılında üretime başlayan şirket, bugün yıllık 41 milyon metrekarelik kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük teknik granit üreticilerinden biri konumuna geldi.

Qua Granite’in ürün gamı, sıradan seramik üretiminin ötesine geçerek yüksek dayanıklılığa sahip granit karolar ve katma değerli dekoratif ürünlerden oluşuyor. Şirket, bu yapısıyla yalnızca iç pazara değil, aynı zamanda 100’den fazla ülkeye ihracat yapan güçlü bir oyuncu olmayı başardı. Özellikle Avrupa ve Amerika pazarlarında elde edilen pay, yatırımcıların ilgisini canlı tutan en önemli unsurlardan biri.

Şirketin büyüme hikâyesinde önemli bir isim de ortaklardan Ali Ercan. İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Ercan, 2021’de gerçekleşen halka arz sürecinde aktif rol oynadı. Halka arzla birlikte yatırımcı tabanını genişleten şirket, kısa sürede Borsa İstanbul yatırımcılarının radarına girdi. Bugün %35 seviyesindeki halka açıklık oranı ve güçlü kurumsal ortaklık yapısıyla dikkat çekiyor.

FİNANSAL GÖRÜNÜM VE PİYASA PERFORMANSI

Her ne kadar Qua Granite üretim ve ihracat tarafında başarılı sonuçlar elde etse de, finansal tablolarında zaman zaman dalgalı bir seyir gözleniyor. 2024 yılı itibarıyla ihracatını %89,7 artırarak 3,2 milyar TL’ye çıkaran şirket, küresel pazarlarda büyüme ivmesini korudu. Ancak aynı dönemde net kârlılık tarafında zayıflama görülürken, 2025’in ilk yarısında şirket 599 milyon TL net zarar açıkladı.

Buna karşın piyasa değeri yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar, şirketin ihracat performansını uzun vadeli büyüme potansiyeli olarak görse de, kısa vadede kârlılık baskısının hisse fiyatı üzerinde etkili olduğu gözleniyor.

TEKNİK ANALİZ: 7,50 EŞİĞİNDE KARAR ZAMANI

QUAGR hissesi, 2024 ortalarında 5,00 TL seviyelerinde taban oluşturduktan sonra güçlü bir toparlanma sürecine girdi. Özellikle bu seviyeden gelen yoğun alımlar, fiyatı hızlı bir şekilde yukarı taşıdı. Son günlerde ise hisse, yükselen trend kanalının üst bandına denk gelen 7,40 – 7,50 bölgesine ulaştı.

Direnç Bölgeleri: 7,50 seviyesinin aşılması halinde ilk hedef 8,65 – 8,70 bandı olacak. Bu bölge aynı zamanda orta vadeli yatırımcıların yakından izlemesi gereken bir eşik.

Destek Bölgeleri: Geri çekilmelerde kısa vadeli destek 6,80 – 7,00 seviyelerinde. Daha güçlü ana destek ise 5,20 civarında bulunuyor.

Göstergeler: RSI indikatörü aşırı alım bölgesinde seyrediyor. Bu durum kısa vadeli düzeltme ihtimalini artırsa da, orta vadeli trendin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.

Qua Granite, ihracat kapasitesi ve sektördeki güçlü konumuyla Türkiye’nin küresel ölçekte öne çıkan markalarından biri haline geldi. Ali Ercan’ın ortaklık yapısındaki ağırlığı ve yönetim tecrübesi de şirketin büyüme sürecinde kritik rol oynuyor.

Borsa cephesinde ise hisse teknik olarak karar aşamasında. 7,50 direnci aşıldığında yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Ancak bu seviyenin altında kalıcılık, kısa vadeli düzeltmeleri gündeme getirebilir. Yatırımcılar için önümüzdeki günlerde gelecek fiyat hareketleri, hissede yönün belirlenmesi açısından kritik olacak.

Yatırım tavsiyesi değildir