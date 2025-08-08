SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hissesi, uzun süredir devam eden düşüş trendinin ardından 3,10 TL seviyelerinde işlem görüyor. Hisse fiyatı, teknik göstergelere göre kritik bir direnç seviyesine yaklaşmış durumda. Özellikle 3,99 TL seviyesi, mevcut trendin yönünü belirleyebilecek en önemli eşik olarak dikkat çekiyor.

KRİTİK DİRENÇ: 3,99 TL

Grafik analizine göre, 3,99 TL seviyesi uzun süredir aşılamayan ve geçmişte defalarca test edilmiş güçlü bir direnç noktası konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalıcı kapanışlar gelmesi durumunda hissede yukarı yönlü hareketin ivmelenmesi beklenebilir. Teknik olarak, bu kırılım gerçekleşirse 4,43 TL – 5,79 TL – 6,83 TL seviyeleri sırasıyla potansiyel hedefler arasında yer alıyor.

OLASI SENARYOLAR

Yukarı Yönlü Senaryo: 3,99 TL üzeri hacimli kapanış, yeni bir orta vadeli yükseliş trendinin başlamasını sağlayabilir. Bu durumda, yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte ilk hedef 4,43 TL olurken, orta vadede 5,79 TL seviyesi gündeme gelebilir.

Aşağı Yönlü Senaryo: Direncin aşılamaması halinde satış baskısı yeniden artabilir. Bu durumda ilk güçlü destek noktası 2,75 TL seviyesinde bulunuyor. Daha aşağıda ise 1,70 TL seviyesine kadar geri çekilmeler teknik olarak mümkün.

GÖSTERGELER NE DİYOR?

RSI (Relative Strength Index) verileri halen düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum, hissede olası bir yukarı yönlü hareketin ancak hacim destekli güçlü alımlarla gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Yani teknik kırılımın yanı sıra işlem hacmindeki artış da kritik önem taşıyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

SASA hissesi için 3,99 TL seviyesi, teknik görünüm açısından adeta bir dönüm noktası niteliğinde. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte yükselişin hız kazanması beklenirken, aksi senaryoda mevcut yatay–düşüş eğiliminin sürmesi olası görünüyor.

