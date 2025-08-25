SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerinde son aylarda dikkat çeken hareketlilik, büyük oyuncuların alım satım tercihleriyle yeni bir döneme girdi. Özellikle Bank of America’nın sert satışlardan sonra yeniden alıma yönelmesi piyasada dikkatle izleniyor.

İLK DÖNEM: YERLİ ALICI, YABANCI SATICI

Mart ile Mayıs 2025 arasında SASA hisselerinde alım tarafında Bulls Yatırım, İş Yatırım, Tera ve HSBC öne çıktı.

Bu dönemde net 433 milyon lotluk güçlü alımla en çok dikkat çeken kurum Bulls Yatırım oldu. Aynı süreçte Info, Oyak ve Garanti satış tarafında ağırlığını koydu. Fiyatlar 3,50 ile 4,50 TL bandında dalgalanırken yabancı yatırımcıların geri çekilmesiyle yerli fonlar öne çıktı.

İKİNCİ DÖNEM: SATIŞ BASKISI

30 Mayıs ile 31 Temmuz arasında tablo değişti. Bank of America bu kez en büyük satıcı oldu ve 93 milyon lotluk net satış gerçekleştirdi.

Info, Tacirler ve Bulls da satış yönünde hareket etti. Buna karşılık İş Yatırım, Yapı Kredi, Vakıf ve Garanti gibi kurumlar alıcı pozisyonunu korudu. Yabancıların güçlü satışıyla hisse 3,00 ile 3,50 TL bandına gerileyerek taban seviyelerini test etti.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM: YABANCI GERİ DÖNDÜ

31 Temmuz ile 25 Ağustos döneminde ise dengeler tamamen değişti. Bank of America bu kez 119 milyon lot net alımla liderliğe yükseldi.

Yapı Kredi 64 milyon, Ak Yatırım 30 milyon lotluk alımla eşlik etti. Satış tarafında ise QNB Invest, Ziraat ve Vakıf öne çıktı. Yabancı yatırımcının geri dönüşüyle SASA hızlı bir ralli yaparak 5,20 TL seviyesine yükseldi.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KRİTİK DİRENÇ 5,79

Yükseliş hareketi teknik göstergelerle de destekleniyor. RSI göstergesi sert şekilde yukarı yönlü hareket ederken kısa vadede 5,79 TL seviyesi en önemli direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 6,80 ile 7,20 TL bandına doğru yeni bir yükselişin önü açılabilir. Ancak direnç üzerinde kalıcılık sağlanamazsa yeniden 4,43 TL seviyelerine kadar geri çekilme riski bulunuyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

SASA’da son beş ayda yaşanan gelişmeler, yabancı yatırımcıların stratejik hamleleriyle yön buldu. Önce sert satışlarla fiyatın geri çekilmesine neden olan Bank of America, Ağustos ayında güçlü alımlarla yeniden sahneye çıktı. Yatırımcıların gözü şimdi kritik 5,79 TL seviyesinde.

Yatırım tavsiyesi değildir