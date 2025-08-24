Türkiye’nin köklü gıda şirketlerinden Seğmen Kardeşler Gıda (SEGMN), 1970’lerden bu yana bal, reçel, helva, tahin ve meyve işleme ürünleriyle hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir oyuncu konumunda. Şirket; bal ve arı ürünleri pazarındaki güçlü konumunu sürdürürken, zincir market raflarında “markalı ürün” olarak bilinirliğini koruyor. Bunun yanı sıra “private label” üretimle yurtdışına açılan SEGMN, Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına da düzenli olarak ihracat yapıyor.

Finansal açıdan bakıldığında şirket, 2024 yılını 1,85 milyar TL ciro ve 174,2 milyon TL net kâr ile kapatırken, 2025’in ilk yarısında da yaklaşık 98,7 milyon TL net kâr açıklamış durumda. Piyasa değeri 4,3 milyar TL seviyesinde olan SEGMN’in temettü verimi ise %2,5 civarında seyrediyor. Orta ölçekli bir gıda şirketi olmasına rağmen, düzenli kârlılık ve ihracat kabiliyeti yatırımcıların dikkatini çekiyor.

GRAFİKLERDE KARAR NOKTASI

Teknik analiz tarafında ise hissede kritik seviyeler öne çıkıyor. 16,18 TL’den başlayan yükseliş trendi ile fiyat 27 TL seviyelerine kadar taşındı. Ancak son günlerde dalgalanma arttı ve hisse tam anlamıyla karar aşamasına geldi.

Ana destek seviyesi: 23,60 TL

İlk hedef direnç: 26,50 TL

Orta vadeli üst direnç: 31,20 TL

Bu seviyeler yatırımcılar için kısa vadeli yönün tayininde belirleyici olacak.

YÜKSELİŞ Mİ, DÜŞÜŞ MÜ?

Pozitif senaryo: Hisse 23,60 TL üzerinde tutunur ve 26,50 TL direncini aşarsa, yeniden 28–31 TL bandı gündeme gelebilir.

Negatif senaryo: 23,60 TL altına inilmesi durumunda ise satışların hızlanması ve fiyatın önce 21 TL, ardından 19 TL bandına kadar geri çekilmesi ihtimali bulunuyor.

RSI göstergesi şu an 40–50 bandında yatay seyrettiği için, piyasa henüz kesin bir yön göstermiyor. Kanal içindeki hareketin devamı, kısa vadeli kırılımlar ve hacim, hisseye yön verecek en önemli unsurlar.

Seğmen Kardeşler Gıda (SEGMN), köklü geçmişi ve finansal istikrarıyla yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Ancak teknik göstergeler, hissenin kısa vadede kritik bir sınırda olduğunu gösteriyor. 23,60 TL seviyesi korunursa yeni hedefler; altına inilirse yeni düşüşler gündeme gelecek.

Yatırım tavsiyesi değildir