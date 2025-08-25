Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA), Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olarak özellikle makarna, un ve bakliyat üretiminde uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteriyor. İhracata odaklanan yapısıyla bilinen Selva, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa pazarlarında güçlü bir dağıtım ağına sahip. Sektördeki istikrarlı büyümesi ve sürdürülebilir tarım politikalarıyla yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

TEKNİK ANALİZ: ÇANAK FORMASYONU VE KRİTİK DİRENÇLER

Grafik incelendiğinde SELVA hissesinin 2022’den bu yana geniş bir düşüş trendi içerisinde hareket ettiği, ancak son aylarda dip seviyelerden güçlü bir toparlanma başlattığı görülüyor. Hisse 2,50 TL seviyesinden başlattığı yükselişle 2,94 TL’ye kadar çıkarken, kritik direnç olan 3,12 TL seviyesini zorlamaya başladı.

Formasyon açısından bakıldığında uzun vadeli çanak görünümü dikkat çekiyor. Çanağın tamamlanabilmesi için ilk etapta 3,12 TL’nin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Bu seviye aşılırsa hedef önce 3,64–3,65 TL bandı, ardından da 5,63 TL seviyeleri olabilir. Aşağıda ise 2,81 TL kısa vadeli destek, 2,50 TL ise ana destek olarak öne çıkıyor.

RSI göstergesi 70 seviyelerine yakın seyrediyor; bu durum güçlü bir momentumun korunduğunu, ancak kısa vadede kısmi düzeltmelerin de yaşanabileceğini işaret ediyor. Genel tablo, formasyonun yukarı yönlü tamamlanma ihtimalini güçlü kılıyor.

TAKAS ANALİZİ: AK YATIRIM VE YKB ÖNE ÇIKIYOR

25 Ağustos 2025 tarihli takas dağılımı incelendiğinde, Ak Yatırım 46,8 milyon lot alış ve 39,2 milyon lot satış ile net 7,55 milyon lot pozitif ayrıştı. Bu alım, hisseye kurumsal anlamda ciddi bir güvenin göstergesi olarak yorumlanabilir.

Yapı Kredi de 48,4 milyon lot alış ve 43,2 milyon lot satış ile net 5,19 milyon lot pozitif tarafta yer aldı. Bank of America, Deniz ve Midas da pozitif tarafta yer alarak kurumsal ilginin arttığını ortaya koyuyor.

Satıcı tarafında ise Gedik (-4,87 milyon lot), Ziraat (-4,72 milyon lot) ve Vakıf (-2,08 milyon lot) öne çıkıyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, alıcıların ağırlığı satıcıların üzerinde bulunuyor. Net toplamda +26,9 milyon lotluk pozitif denge dikkat çekiyor.

Hem teknik görünüm hem de takas dağılımı, SELVA hissesinde çanak formasyonunun tamamlanma ihtimalini artırıyor. Kritik dirençlerin aşılması halinde yukarı yönlü ciddi bir hareketin önü açılabilir. Ancak kısa vadede yüksek RSI seviyeleri nedeniyle ara düzeltmelerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Selva, yatırımcıların radarına yeniden güçlü bir şekilde girmiş durumda. Gıda sektöründeki büyüme hikâyesiyle birleşen teknik formasyon, önümüzdeki dönemde hissenin performansını belirleyecek en kritik faktör olacak.

Yatırım tavsiyesi değildir