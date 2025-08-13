Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, yalnızca siyaset kulislerini değil borsa yatırımcılarını da hareketlendirdi. Odatv’nin ulaştığı bilgilere göre Çerçioğlu hakkında 15’e yakın soruşturma bulunuyor. Kulislerde konuşulan bir başka iddia ise başkanın ailesine ait olan Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili.

Mayıs ayında yaklaşık 1.300 işçinin grev kararı aldığı Jantsa’nın zor günler geçirdiği iddia ediliyor. Aydın’da iş dünyasında konuşulan bu iddialara göre, kentteki bazı CHP’liler başkanın olası siyasi transferinin de bu gelişmelerle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Şirket tarafında ise söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

TAKAS ANALİZİ: KURUMSAL ALIM DİKKAT ÇEKİYOR

13 Ağustos 2025 tarihli takas verilerine göre JANTS hisselerinde belirgin bir kurumsal pozisyonlanma göze çarpıyor.

En büyük alıcı: Garanti Yatırım net +836.216 lot ile listenin başında. Ortalama maliyeti 22,53 TL seviyesinde ve toplam takas payı %48,80.

Ziraat Yatırım net +436.038 lot ile ikinci sırada yer alıyor. Ortalama maliyeti 23,35 TL.

A1 Capital ise net +221.208 lot alım yaptı.

Satış tarafında ise;

Ak Yatırım net -544.253 lot ile en fazla satan kurum konumunda.

Yapı Kredi Yatırım net -328.394 lot,

Bank of America ise net -262.985 lot satış gerçekleştirdi.

Bu tablo, kısa vadede hissede kurumsal alıcıların ağırlık kazandığını ancak bazı büyük aracı kurumların pozisyon boşalttığını gösteriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KRİTİK DİRENÇ KAPIDA

TradingView verilerine göre JANTS hissesi son dönemde 15,38 TL seviyesinden başlayan toparlanma sürecinde. Şu anda 23,46 TL seviyesinde işlem gören hisse, teknik olarak 26,34 TL seviyesindeki direnç bölgesine yaklaşmakta.

Kısa vadeli görünüm: 26,34 TL üzeri kapanışlarda 31,50 – 33,00 TL aralığına doğru hızlı bir ivme görülebilir.

Orta vadeli hedef: 40,66 TL seviyesi kritik ikinci direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Destek seviyeleri: Geri çekilmelerde 22,00 – 21,50 TL bandı ilk destek konumunda. Bu bölgenin altına sarkma halinde 18,50 TL’ye kadar gevşeme riski oluşabilir.

RSI göstergesi son haftalarda güçlü bir toparlanma sinyali verirken, hacim tarafında da toparlanma dikkat çekiyor. Ancak haber akışına duyarlılık yüksek olduğu için, teknik formasyonların siyasi gelişmelerle kolayca bozulabileceği unutulmamalı.

Jantsa hisseleri, hem şirketin üretim tarafındaki gelişmeler hem de siyasetin gölgesindeki iddialar nedeniyle yüksek volatilite dönemine girmiş durumda. Takas verileri kurumsal yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini gösterirken, teknik görünümde kritik direnç seviyeleri test edilmek üzere. Ancak bu süreçte haber akışının yön belirleyici olacağı ve yatırımcıların risk yönetimine azami dikkat göstermesi gerektiği belirtiliyor.

Uyarı: Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Burada yer alan hiçbir ifade, herhangi bir hisse senedi, emtia, döviz veya başka bir finansal enstrümanın alım-satımına yönelik yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları, risk-getiri tercihleri ve yatırım hedefleri doğrultusunda, yetkin bir yatırım danışmanından alınacak profesyonel destek ile verilmelidir. Finansal piyasalarda yapılacak işlemler yüksek risk içerir ve yatırılan anaparanın bir kısmı veya tamamı kaybedilebilir. Haberde geçen analizler, teknik seviyeler, öngörüler ve yorumlar yalnızca geçmiş veriler ve mevcut piyasa koşulları ışığında yapılmış olup, gelecekteki performansı garanti etmez. Bu nedenle okuyucular, burada sunulan bilgiler doğrultusunda yapacakları işlemlerin tüm sonuçlarından kendileri sorumludur.