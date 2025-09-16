Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Vakıfbank kararını duyurdu.

Cibre'nin verdiği bilgilere göre TVF, Vakıfbank'ın yüzde 1.53'üne denk gelen 152 milyon nominal değerli hissesini satmayı planlıyor.

Bu payın bugünkü piyasa değeri yaklaşık 4.4 milyar TL. Bu tür büyük hisse satışlarında genelde iskonto uygulandığı göz önüne alındığında, satışın yaklaşık 4 milyar TL civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

BU SATIŞIN BORSAYA İKİ ÖNEMLİ ETKİSİ OLACAK

Halka açıklık oranı artacak: Vakıfbank'ın hisse satışıyla birlikte, bankanın halka açıklık oranı yüzde 7.51'e yükselecek. Yabancı yatırımcı girişi sağlanacak: Bu hisselerin yurt dışı yatırımcılara satılması, doğrudan yabancı sermayenin borsaya girmesini sağlayacak. Bu durum, Borsa İstanbul için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Satış sonrasında TVF'nin Vakıfbank'taki payı ise yüzde 73.26'ya düşmüş olacak. Bu stratejik hamle, TVF'nin finansal varlıklarını yönetirken, aynı zamanda piyasalara yabancı yatırımcı çekme hedefini de gösteriyor.