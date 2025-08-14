Vișne Madencilik (VSNMD) hissesi, son 8 ayda Borsa İstanbul’un en dikkat çeken yükselişlerinden birine imza attı. Hisse fiyatı 3.357 TL seviyesinden başlayarak 859,5 TL’ye kadar tırmandı ve bu süreçte yatırımcısına yüzde 2.115 oranında getiri sağladı. Ancak bu olağanüstü yükseliş, son günlerde sert satışlarla yerini ciddi bir geri çekilmeye bıraktı. 14 Ağustos 2025 itibarıyla hisse 388,50 TL seviyesine kadar düştü.

AŞIRI DEĞERLEME SİNYALLERİ

Şirketin mevcut piyasa çarpanları, hisse fiyatının aşırı pahalı olduğunu gösteriyor:

Piyasa değeri / Defter değeri (PD/DD): 7 - sektör ortalamasının oldukça üzerinde.

FD/FAVÖK: Yüksek seviyelerde, yatırımcılar açısından pahalı algısı oluşturuyor.

Fiyat/Kazanç (F/K): Kârın düşük ve dalgalı olması nedeniyle sağlıklı hesaplanamıyor.

Bu göstergeler, kısa vadede oluşan yüksek fiyatlamanın sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri artırıyor.

BİLANÇO VE OPERASYONEL ZAYIFLIKLAR

Şirketin son finansal verileri, yükseliş hikâyesini desteklemekte zorlanıyor:

Net satışlar: Yıllık bazda yüzde 12 daralma göstermiş durumda.

Brüt kâr ve faaliyet kârı: Düşük seviyelerde kalmış, esas faaliyet kârı ise negatif.

FAVÖK ve net kâr: Büyük ölçüde finansman gelirleriyle artmış görünüyor, operasyonel katkı sınırlı.

ROE (Özkaynak Karlılığı) ve ROA (Aktif Karlılığı): Negatif, bu da uzun vadeli değer yatırımcıları açısından olumsuz bir tablo çiziyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE KRİTİK SEVİYELER

Teknik analizde hisse, 859,5 TL zirvesinden gelen satışlarla aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Şu anki 388,50 TL seviyesi önemli bir psikolojik destek olarak öne çıkarken, olası düşüşlerde 189,8 TL ve 42,34 TL seviyeleri kritik destek bölgeleri olarak takip ediliyor.

Sonuç olarak, Vișne Madencilik hissesi son 8 ayda sağladığı olağanüstü getirilerle dikkat çekse de finansal göstergeler ve değerleme oranları, mevcut fiyat seviyesinin riskli olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcıların sadece fiyat hareketlerine değil, şirketin bilanço kalitesine ve operasyonel performansına da odaklanması gerekiyor.

Yatırım tavsiyesi değildir