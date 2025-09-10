Aracı kurum ve bankaların, şirketlerin 2026 yılı ilk 6 aya ilişkin mali tablolarını açıklamasının ardından yayınladıkları raporlarda gelecek 12 aya dair hedef fiyatlar incelendi.

ForInvest Haber, 30 aracı kurum ve bankanın araştırma, şirket ve strateji raporlarını derleyerek hazırladığı çalışmada, en az 2 hedef fiyat tahmini alan 82 hisse senedini değerlendirmeye aldı.

ASTOR ENERJİ ZİRVEDE

Rapora göre, 4 farklı kurumun hedef fiyat verdiği Astor Enerji için ortalama hedef fiyat 220,65 TL oldu. Bu hesaplamayla Astor’un getiri potansiyeli %94,23 olarak belirlendi ve en yüksek potansiyele sahip hisse oldu.

İLK BEŞTE YER ALAN DİĞER HİSSELER

Astor’un ardından ikinci sırada %90,54 getiri potansiyeliyle Anadolu Sigorta, üçüncü sırada %87,31 ile Anadolu Hayat, dördüncü sırada %84,63 ile Ülker, beşinci sırada ise %84,37 ile Migros yer aldı. Anadolu Grubu Holding ise %79,7 getiri potansiyeli ile öne çıktı.

EN AZ 5 TAHMİN ALAN HİSSELER

En az 5 hedef fiyat tahmini alan hisseler arasında da en yüksek getiri potansiyeli yine %90,54 ile Anadolu Sigorta oldu. Onu %84,63 ile Anadolu Hayat, %84,63 ile Ülker, %84,37 ile Migros ve %79,7 ile Anadolu Grubu Holding takip etti.

İLK 10’DA DEV ŞİRKETLER

TAV Havalimanları, Sabancı Holding, Koç Holding, Turkcell, Şok Marketler ve Coca-Cola İçecek de gelecek 12 ayda en yüksek getiri potansiyeline sahip ilk 10 hisse arasında yer aldı.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir