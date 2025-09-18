Son iki ayda iç siyasette tansiyon oldukça yüksekti. Özellikle CHP’nin İstanbul’daki kurultay süreci, parti içi çekişmeler ve yönetim krizleri piyasaların gündemini belirledi. Bunun yanında hükümet ile muhalefet arasında artan söylem sertliği, yatırımcıların risk algısını yükseltti. Normal şartlarda bu tür politik belirsizlikler borsada satış baskısı yaratırken, bazı hisseler tam tersine yatırımcısına rekor kazançlar sundu.

Borsa İstanbul’da dikkat çeken yükselişler, siyasi gerginliklere rağmen güçlü sektörlere yönelen yatırımcıların kazançlı çıkabileceğini bir kez daha gösterdi. İşte son bir ayda yatırımcısına büyük getiri sağlayan senetler:

Kaplamin (KAPLM)

Son 1 ayda yüzde 101,03 prim yaptı. Ahşap ve mobilya sektöründeki Kaplamin, yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan şirket oldu.

Temapol Polimer Plastik (TMPOL)

Yüzde 56,68 yükseliş ile dikkat çekti. Kompozit malzeme ve plastik üretimi yapan Temapol, piyasalardaki gerginliğe rağmen istikrarlı yükseliş gösterdi.

Hedef Holding (HEDEF)

Yüzde 56,48 oranında artış kaydeden Hedef Holding, finans ve yatırım tarafındaki hamleleriyle öne çıktı.

Qua Granite Hayal Yapı (QUAGR)

Yüzde 51,34 değer kazanan Qua Granite, inşaat malzemeleri sektöründeki satış ivmesini hisse fiyatına da taşıdı.

Kiler Holding (KLRHO)

Yüzde 45,25 yükseliş yaşayan Kiler Holding, yatırımcısının yüzünü güldürdü.

PC İletişim Medya (PCILT)

Yüzde 43,50 getiri sağlayan PC İletişim, medya sektöründe büyümesini sürdürdü.

Büyük Şefler BigChefs (BIGCH)

Yüzde 41,67 değer kazandı. Restoran zinciri BigChefs, halka arz sonrası prim hareketini sürdürdü.

Beyaz Filo (BEYAZ)

Yüzde 39,16 prim yaptı. Filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren Beyaz Filo, yatırımcılarını sevindirdi.

Emek Elektrik (EMKEL)

Yüzde 36,78 oranında değer kazanarak enerji sektöründe öne çıktı.

Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV)

Yüzde 36,30 prim yapan Katılımevim, tasarruf finansmanı alanındaki büyümesini hisseye yansıttı.

Alkim Kağıt (ALKA)

Yüzde 35,53 getiri sağlayan Alkim Kağıt, kağıt ve kimya sektöründe istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO)

Yüzde 34,49 yükseliş kaydederek yatırımcısına kazanç sundu.

100 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Bu hisselere 100 bin TL yatıran yatırımcılar, farklı oranlarda kazanç elde etti. Örneğin:

KAPLM: 100 bin TL → 201.030 TL

TMPOL: 100 bin TL → 156.680 TL

HEDEF: 100 bin TL → 156.480 TL

QUAGR: 100 bin TL → 151.340 TL

KLRHO: 100 bin TL → 145.250 TL

Liste bu şekilde devam ediyor. Hangi hisseye yatırım yapılmış olursa olsun, getirilerin Borsa İstanbul ortalamasının çok üzerinde olduğu görülüyor.

Son iki ayda siyasetteki gergin atmosfer, özellikle CHP’nin İstanbul’daki kurultay süreci ve muhalefet-hükümet arasındaki sertleşen dil piyasada riskleri artırsa da, doğru hisse seçimi yatırımcısına kısa sürede servet kazandırdı.

