Borsa İstanbul’da son bir ayın en çok kazandıran hisseleri arasında savunma sanayi şirketleri ön plana çıktı. Hidropor Hareket Kontrol (HKTM), Aselsan (ASELS) ve SDT Uzay ve Savunma (SDTTR), yatırımcılarına çift haneli kazanç sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde savunma sektöründe yaşanan gelişmeler, bu hisselere olan talebi artırırken; yatırımcıların ilgisi de giderek büyüyor.

HKTM LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Hidropor Hareket Kontrol (HKTM), aylık bazda yüzde 14,87’lik primle listenin zirvesine oturdu. Şirket, savunma sanayi projelerinde kullanılan hidrolik ve hareket kontrol sistemleriyle kritik bir rol üstleniyor. Özellikle zırhlı araçlar, insansız kara araçları ve askeri üretim hatlarında kullanılan çözümleri sayesinde, son dönemde artan siparişlerle büyümesini sürdürüyor.

Uzmanlara göre HKTM’nin ihracat pazarlarına açılması ve savunma projelerindeki payını artırması, hisse fiyatının önümüzdeki dönemde de güçlü kalmasına neden olabilir.

ASELSAN’DAN İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketi Aselsan (ASELS), aylık bazda yüzde 14,51 yükselerek yatırımcılarını memnun etti. Radar sistemlerinden elektronik harp çözümlerine, haberleşme altyapısından hava savunma sistemlerine kadar geniş bir ürün gamına sahip olan şirket, savunma projelerinin omurgasını oluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Milli Muharip Uçak ve insansız hava araçlarına yönelik iş birlikleri gündeme gelmiş, bu gelişmeler yatırımcı nezdinde güven tazelemişti. Ayrıca yurt dışına yönelik ihracat kontratlarının artması, hisse üzerinde pozitif beklentileri güçlendirdi.

SDT UZAY VE SAVUNMA İVME KAZANIYOR

Elektronik harp, uydu sistemleri ve radar çözümleriyle öne çıkan SDT Uzay ve Savunma (SDTTR), aylık bazda yüzde 11,23 getiri sağladı. Şirket, yerli ve milli çözümleriyle savunma projelerine katkı sunarken, özellikle son dönemde yurt dışı pazarlarda da adından söz ettiriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan yeni anlaşmalar, SDTTR’nin önümüzdeki dönemde büyüme hızını koruyacağına işaret ediyor. Analistler, şirketin güçlü Ar-Ge yapısı ve ihracat potansiyelinin uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğunu belirtiyor.

ONUR TEKNOLOJİ DE LİSTEDE

Onur Teknoloji (ONRYT), aylık bazda yüzde 10,48’lik yükseliş kaydetti. Aviyonik sistemler, haberleşme altyapısı ve hava trafik yönetim çözümlerinde uzman olan şirket, savunma projelerinin yanında sivil havacılıkta da payını artırıyor. Yatırımcılar, Onur Teknoloji’nin sektördeki büyümesini sürdürmesini bekliyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Borsa İstanbul’da son bir ayın en çok kazandıran hisselerinin büyük bölümünü savunma sanayi şirketleri oluşturdu. Bu tablo, sektörün yalnızca stratejik değil, aynı zamanda yatırımcı açısından da cazip olduğunu ortaya koyuyor. HKTM, Aselsan ve SDT Uzay’ın liderlik ettiği yükseliş, Türkiye’nin savunma alanındaki yatırımlarının borsaya yansımasını net şekilde gösteriyor.

Uzmanlar, sektörün hem yerli projeler hem de ihracat potansiyeli sayesinde önümüzdeki dönemde de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edeceğini vurguluyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir