Açıklanan verilere göre son 12 ay içinde 1 milyon dolar ve üzeri kripto servete sahip olanların sayısında yüzde 40'lık bir artış yaşandı.

Bu büyümenin en büyük payı ise "Bitcoin milyonerleri"nden geldi.

BTC ZENGİNLERİNDE SAYI YÜZDE 70 ARTTI

Bitcoin milyonerlerinin sayısı, yıllık bazda yüzde 70 artarak 145.100 kişiye çıktı. Haziran 2025 itibarıyla Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 3,3 trilyon doları aşarak, bir önceki yıla göre yüzde 45 büyüdü.

Kripto servet piramidinin zirvesinde de gözle görülür bir artış yaşandı. 100 milyon dolar ve üzeri değere sahip "centi-milyoner" sayısı geçen yıla göre yüzde 38 artarak 450'ye ulaştı.

Kripto milyarderlerinin sayısı da yüzde 29 artışla 36'ya yükseldi.

"KRİPTO COĞRAFYAYI OPSİYONEL HALE GETİRDİ"

Henley & Partners Türkiye Yönetici Ortağı Burak Demirel, kripto paraların modern finans sisteminde yarattığı dönüşüme dikkat çekiyor.

Demirel, "Modern finansın tüm yapısı paranın bir adresi olduğunu varsayıyor, ancak kripto paranın yok. Bugün sadece ezberlenmiş 12 kelimeyle bir kişi milyar dolarlık Bitcoin'i güvence altına alabiliyor; hem Zürih'ten hem de Zhengzhou'dan erişebiliyor. Kripto, coğrafyayı opsiyonel hale getirdi" dedi.

Bu durum, hükümetlerin ekonomik faaliyetleri düzenleme ve vergilendirme gücüne meydan okuyor.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

Raporda, kripto yatırımcılarını çekmek için Singapur, Hong Kong, ABD, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin "kripto dostu" politikalar izlediği belirtiliyor.

Türkiye de bu alanda stratejiler geliştiren ülkeler arasında gösteriliyor.