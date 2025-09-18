Son aylarda Chiliz (CHZ), yalnızca fiyat grafikleriyle değil, regülasyon cephesindeki adımlarıyla da gündeme oturdu. Chiliz’in iştiraki Socios Europe Services Limited, Malta Finansal Hizmetler Kurumu (MFSA) tarafından MiCA (Markets in Crypto-Assets) düzenlemesi kapsamında resmi lisans aldı.

Bu lisans sayesinde Chiliz, Avrupa Birliği’nin 27 ülkesinde kripto varlık saklama, transfer, değişim ve token çıkarma gibi hizmetleri yasal olarak sunabilecek. Ayrıca CHZ için MiCA uyumlu yeni bir white paper yayımlandı. Bu hamle, hem yatırımcı güvenini artırdı hem de Chiliz’i regülasyonlarla uyumlu ilk büyük projelerden biri haline getirdi.

TÜRKİYE’DEN STRATEJİK ORTAKLIK: PARİBU ANLAŞMASI

Bir diğer önemli gelişme ise Türkiye’de yaşandı. Chiliz, Türkiye’nin önde gelen kripto borsalarından Paribu ile stratejik bir ortaklık kurdu. Bu anlaşma kapsamında Paribu Net blok zinciri, Chiliz Chain ile birleşme kararı aldı.

Paribu Net’in yerel tokenı PRB, CHZ ile dönüştürülecek ve PRB sahipleri CHZ’ye geçiş yapacak. Yaklaşık 250.000’den fazla Türk futbol fan token cüzdanı Chiliz Chain’e katılacak. Bu birleşme, CHZ’nin Türkiye’deki ekosistemini güçlendirirken, futbol taraftarları için de daha büyük bir likidite ve erişim imkânı sağlayacak.

ŞEFFAFLIK VE REGÜLASYON ODAKLI YENİ DÖNEM

Chiliz ekibi, yalnızca lisans almakla kalmadı; Fan Token projeleri için de Avrupa regülasyonlarına uyumlu beyaz kağıt süreçlerini başlattı. ESMA üzerinden MFSA’ya bildirilen dokümanlar, yatırımcıların şeffaf bilgiye ulaşmasını sağlayacak. Bu hamle, CHZ’nin uzun vadeli sürdürülebilirliği için güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

GRAFİKLERDE NELER OLUYOR? CHZ’DE 4 YILLIK DÜŞÜŞ SON BULUYOR MU?

Teknik tarafta ise Chiliz, 2021 zirvesinden bu yana yaklaşık 4 yıldır süren düşüş trendinden çıkış sinyalleri vermeye başladı. Şu an 0,04 USDT seviyesinde işlem gören CHZ, dip bölgede güçlü bir taban oluşturuyor.

Grafikte dikkat çeken seviyeler:

0,078 – 0,084 USDT: İlk majör direnç bölgesi.

0,11 – 0,16 USDT: Orta vadeli hedef alanı.

0,57 USDT: Uzun vadeli psikolojik hedef (eski destek-direnç dönüşümü).

Özellikle 0,084 USDT üzeri kapanışlar, CHZ’nin yeniden boğa döngüsüne girdiğinin sinyali olarak görülüyor. Analizde öne çıkan ölçüm, fiyatın %280’e varan bir yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu senaryo gerçekleşirse, 2026 ortalarına kadar Chiliz’in 0,12 – 0,16 USDT bandına ulaşabileceği tahmin ediliyor

