Polkadot ekosistemi son dönemde ardı ardına kritik haberlerle gündeme geldi. Öncelikle DOT token arzı sınırlaması (hard cap) kabul edildi ve toplam arz 2,1 milyar ile sınırlandırıldı. Bu karar, enflasyonist baskıyı ortadan kaldırırken, kıtlık etkisiyle DOT’un değerini güçlendirecek önemli bir adım olarak yorumlandı.

Aynı dönemde Polkadot, uygulama geliştirme süreçlerini hızlandıracak yeni altyapı iyileştirmeleri duyurdu. Geliştiriciler artık daha kolay, daha verimli ve hızlı dApp’ler inşa edebilecek. Bu hamle, Polkadot’un Ethereum başta olmak üzere rakiplerine karşı önemli bir avantaj yakalamasını sağladı.

Ayrıca DOT için ETF beklentilerinin artması kurumsal yatırımcıların ilgisini yeniden canlandırdı. Özellikle spot ETF ihtimali, büyük fonların DOT’a yönelmesi anlamına geliyor. Bunun yanı sıra, Gavin Wood’un Web3 Summit’te açıkladığı Proof of Personhood projesi, kimlik doğrulama alanında devrim niteliğinde bir adım olarak öne çıktı.

Son olarak Polkadot ekosistemi, Elastic Scaling ve JAM protokolü gibi mimari güncellemelerle ölçeklenebilirliğini artırmayı hedefliyor. Latin Amerika’daki tokenizasyon projeleri de DOT’un yalnızca bir kripto varlık değil, aynı zamanda gerçek dünya uygulamalarıyla güçlenen bir altyapı olduğunu gösteriyor.

POLKADOT’UN KISA TARİHÇESİ

Polkadot, 2016 yılında Ethereum’un kurucu ortaklarından Dr. Gavin Wood tarafından kuruldu. Amacı, farklı blok zincirlerini birbiriyle konuşturmak ve Web3 vizyonunu hayata geçirmekti. 2020’de ana ağı (mainnet) devreye giren Polkadot, kısa sürede büyük bir geliştirici topluluğunu kendine çekti.

Parachain yapısı sayesinde çoklu zincirleri aynı anda çalıştırabilen Polkadot, interoperability (birlikte çalışabilirlik) vizyonunu kripto ekosistemine kazandırdı. Kimi dönemlerde fiyat baskısıyla geri çekilse de, her zaman güçlü teknoloji altyapısı ve ekibiyle gündemde kalmayı başardı.

TEKNİK ANALİZ: YÜZDE 200’LÜK RALLİ MÜMKÜN MÜ?

Şu anda 4,59 USDT seviyelerinde işlem gören DOT, son aylarda uzun süren düşüş trendinden çıkma sinyalleri veriyor. Grafiklerde ilk önemli direnç noktaları 5,89 – 7,00 – 7,47 USDT seviyelerinde. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte gözler 10,70 USDT seviyesine çevrilecek.

Analistler, bu kırılımın gerçekleşmesi hâlinde fiyatın 16,38 USDT seviyelerine kadar uzanabilecek bir ralliye çıkabileceğini belirtiyor. Bu da mevcut fiyatlardan hesaplandığında yüzde 200’ün üzerinde bir yükseliş anlamına geliyor.

Hacimlerdeki artış, teknik indikatörlerin toparlanması ve Polkadot ekosisteminde yaşanan gelişmeler bir araya geldiğinde, DOT için büyük bir rallinin zeminini hazırlıyor.

Eğer bu senaryo gerçekleşirse, yatırımcılar gerçekten de “paraya para demeyecekleri” bir döneme adım atabilir.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.