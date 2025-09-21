Ağustos ayında Bella Signal Bot’un Telegram kullanıcı sayısının 180 bini aşması, projenin hızla ilgi gördüğünü gösterdi. Ayrıca zincirler arası MEV optimizasyonu geliştirmeleriyle işlem maliyetlerini azaltmayı hedefleyen Bella, sadece bir token olmanın ötesine geçerek ekosistemde altyapı çözümleri üretmeye başladı.

BELLA PROTOCOL NE VAAT EDİYOR?

BEL’in öne çıkan özelliği, DeFi ürünlerine erişimi basitleştirmesi. Bugün birçok yatırımcı staking, likidite madenciliği ya da robo-danışman ürünlerinden yararlanmak istese de yüksek teknik bilgiye ihtiyaç duyuyor. Bella Protocol, bu süreci tek bir platformda toplayarak hem yeni başlayan yatırımcılar için kolay bir giriş kapısı sunuyor hem de deneyimli kullanıcıların daha düşük maliyetlerle işlem yapmasını sağlıyor.

Ayrıca sınırlı arzı (100 milyon token) ve ekosistem içi kullanım alanları (staking, yönetişim, ödüller) ile deflasyonist bir model sunması, uzun vadede fiyat performansına da katkı sağlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: YÜZDE 200 POTANSİYEL MASADA

Gelelim fiyat hareketlerine. BEL/USDT paritesi şu an 0,27 dolar civarında işlem görüyor. Geçmişte 0,1850–0,1950 dolar bandından güçlü tepki alan fiyat, bu seviyeyi kritik bir destek haline getirdi.

Kısa vadede 0,3250 dolar direncinin aşılması halinde yükseliş trendinin teyidi bekleniyor. Bu durumda grafik ilk olarak 0,44–0,50 bandına, ardından 0,65–0,82 seviyelerine doğru hareket edebilir. Bu yükseliş gerçekleşirse mevcut fiyattan yaklaşık %200 prim anlamına geliyor.

Ancak riskleri de unutmamak gerek. 0,1850 desteğinin kırılması halinde fiyatın 0,13–0,10 bölgesine kadar sarkma ihtimali masada. Yani yükseliş potansiyeli cazip olsa da yatırımcıların risk yönetimini göz ardı etmemesi gerekiyor.

YATIRIMCILARIN RADARINDA

Gerek ortaklık haberleri gerekse teknik tarafta görülen hareketlilik, BEL’i altcoin rallisinin potansiyel öncülerinden biri haline getirmiş durumda. Balinaların son dönemde alım yaptığına dair zincir üstü veriler, kısa vadede ilgiyi artırabilir. Eğer genel piyasa koşulları olumlu devam ederse, Bella Protocol önümüzdeki aylarda yatırımcıların en çok konuştuğu projelerden biri olabilir.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR