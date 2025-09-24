1997 yılında kurulan Senkron Güvenlik A.Ş., Türkiye’de elektronik güvenlik entegrasyonu alanında önde gelen firmalardan biri. Bankalardan kamu kurumlarına, perakende zincirlerinden sanayi tesislerine kadar geniş bir müşteri ağına hizmet veriyor. Kamera sistemleri, alarm, yangın algılama, kartlı geçiş ve biyometrik çözümler Senkron’un portföyünde yer alıyor. Son dönemde şirket, yalnızca fiziksel güvenlik çözümleriyle değil, aynı zamanda siber güvenlik ve bilişim çözümleri ile de pazarda büyümeye başladı.

Bu adım, küresel eğilimlerle uyumlu. Zira fiziksel ve dijital güvenlik artık birbirini tamamlayan alanlar haline geldi. Yapay zekâ destekli video analitiği, bulut tabanlı kayıt sistemleri ve IoT güvenliği gibi teknolojiler, Senkron’un büyüme potansiyelini artırıyor.

SNKRN HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İLK YARI BİLANÇOSU NASILDI?

2025 yılının ilk yarısında açıklanan finansal tablo, şirketin toparlanmayı hızlandırdığını ortaya koyuyor. Senkron, sadece altı ayda 37,6 milyon TL ciro elde ederken, bunun önemli bir bölümünü kâra dönüştürerek 29,5 milyon TL net kâr açıkladı.

Finansal yapıya bakıldığında, toplam yükümlülükler 42,2 milyon TL, özkaynaklar ise 54,2 milyon TL seviyesinde. Bu tablo, 2023’teki 47,5 milyon TL zarardan sonra yeniden güven veren bir dönüşe işaret ediyor. Borçluluk oranının düşmesi, özkaynakların artması ve operasyonel kârlılığın güçlenmesi, yatırımcıların dikkatini çeken unsurlar oldu.

TEKNİK ANALİZ VE HEDEF FİYAT SENARYOLARI

SNKRN hissesi 2025 yılı içinde 295 TL ile tarihi zirvesini gördü. Ardından 240–250 TL bandına çekilse de grafik hâlâ güçlü bir trendi işaret ediyor.

Kısa vadede 200 TL’nin üzerinde kalındığı sürece yükseliş senaryosu korunuyor.

İlk direnç 295 TL. Bu seviyenin kırılması halinde 480–500 TL bandı gündeme gelebilir.

Uzun vadede çanak formasyonunun çalışmasıyla birlikte 1000 TL ve üzeri fiyatlamalar ihtimal dahilinde.

Yatırımcıların sıkça konuştuğu 2000 TL senaryosu, güçlü hacimlerle desteklendiğinde teknik açıdan mümkün görünüyor.

YATIRIMCI BEKLENTİSİ

Bilanço sonrası yorumlarda, analistler Senkron’un “yeniden büyüme sürecine” girdiğini vurguluyor. Hem elektronik güvenlik pazarındaki tecrübesi hem de siber güvenlik tarafındaki yeni yatırımlarıyla şirketin önümüzdeki dönemlerde gelirlerini çeşitlendirmesi bekleniyor. Bu tablo, hisseye olan ilgiyi artırırken, teknik tarafta da yeni ralliler için zemin hazırlıyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir