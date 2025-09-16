Altın fiyatları son üç ayda küresel piyasalarda tarihi bir ralliye sahne oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının artan altın alımlarıyla ons fiyatı 3.688 dolar seviyesine yükselerek yeni rekorlara imza attı.

FED VE MERKEZ BANKALARI ALTINI DESTEKLİYOR

Haziran–Eylül döneminde yatırımcıların güvenli liman talebi hızla artarken, Fed’in 2025 yılı sonuna kadar toplam üç faiz indirimi yapacağı beklentisi altına ivme kazandırdı. UBS ve ANZ gibi büyük kurumlar yıl sonu ons hedeflerini 3.800 dolara yükseltirken, 2026 ortaları için 4.000 dolar seviyeleri dillendirilmeye başlandı.

Çin başta olmak üzere birçok merkez bankasının rezerv artırımı da fiyatları yukarı taşıyan en önemli etkenler arasında yer aldı.

TÜRKİYE’DE GRAM ALTIN REKORU

Ons altındaki güçlü seyir, TL’nin değer kaybıyla birleşince yurt içinde gram altın fiyatı 4.900 TL sınırına yaklaştı. Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları da yeni zirveleri gördü.

TEKNİK GÖRÜNÜM: DÜZELTME NEREDE GELEBİLİR?

TradingView verilerine göre hazırlanan üç aylık grafikte altın, 3.688 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistlere göre asıl kritik direnç 4.115 dolar. Bu seviyede kar realizasyonu ve düzeltme ihtimali masada.

Dirençler: 4.115 / 4.772 dolar

Destekler: 3.499 / 3.170 / 3.060 dolar

Grafiğe göre 4.115 dolar kırılmadıkça güçlü bir düzeltme beklentisi korunuyor. Ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket, altını 4.772 dolara taşıyabilir.