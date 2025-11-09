QNBTR, 2025 yılının Temmuz ayında 400 TL seviyesinden başlattığı yükselişle 11 gün boyunca “tavan tavan” serisini sürdürmüş, bu süreçte yüzde 100’e yakın prim yaparak 1030 TL seviyesine kadar yükselmişti. Hisse daha sonra kâr satışlarıyla 500 TL civarında dengelendi.

YÜZDE 64,17910 ORANINDA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

QNB Finansbank, mevcut 3.350.000.000 TL olan sermayesini yüzde 64,17910 oranında artırarak 5.500.000.000 TL’ye çıkarma kararı aldı. Bu kapsamda 2.150.000.000 TL nominal değerli bedelsiz hisse, yani 2 milyar 150 milyon lot, mevcut yatırımcılara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Bu artırım sonrası, hesabında 100 lot QNBTR hissesi bulunan bir yatırımcının portföyü 164 lota çıkacak. Herhangi bir ücret ödenmeden veya başvuru yapılmadan hak sahiplerinin hesaplarına bu yeni paylar otomatik olarak yansıtılacak. Banka tarafından alınan karar, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) onay için gönderildi. Onay sürecinin ardından QNBTR, bedelsiz payların dağıtılacağı tarihi açıklayacak.Bu tarihten önce hisseyi elinde bulunduran tüm yatırımcılar bedelsiz hisseden yararlanabilecek.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, hisse adedi artarken fiyat bedelsiz oranında düşer. Örneğin QNBTR bugün 508 TL seviyesinde işlem görüyor olsaydı, yüzde 64,17910 oranındaki bölünme sonrası yeni fiyat yaklaşık 309,76 TL seviyesine denk gelecekti.

Yatırımcılar, QNBTR’nin bedelsiz kararını olumlu karşıladı. Temmuz ayındaki sert yükselişin ardından hisse yeniden gündeme taşındı. Uzmanlar, bedelsiz süreci sonrası hissenin orta vadede yeniden hareketlenebileceğini belirtiyor.

Yatırım tavsiyesi değildir