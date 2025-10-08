Listenin başında yer alan ENERY (Enerya Enerji), son iki günde %19’a yaklaşan yükselişiyle dikkat çekti. Hisse 10,50 TL seviyesinden kapanırken, haftalık bazda 19,32 oranında değer kazandı. Gün içi 10,73 TL seviyesine kadar çıkan hisse, işlem hacmi bakımından da güçlü bir performans gösterdi. Enerji sektöründe artan talep ve fiyat güncellemeleri, yatırımcı ilgisini bu hisseye yöneltti.

IŞIKLAR ENERJİ (IEYHO) GÜÇLÜ DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ

Uzun süredir gündemde olan Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO), son iki günde %6,44 günlük, %14,82 haftalık yükseliş kaydederek güçlü bir geri dönüş sinyali verdi. 35,02 TL’den kapanan hisse, son dönemde artan işlem hacmiyle birlikte teknik olarak yeniden yukarı yönlü bir trendin kapısını araladı.

PASİFİK TEKNOLOJİ (PATEK) SESSİZ YÜKSELİŞLE ÖNE ÇIKTI

PATEK hissesi de dikkat çekenler arasında yer aldı. 34,28 TL seviyesinden kapanan hisse, haftalık bazda %11,88 oranında prim yaptı. Teknoloji hisselerinde genel olarak pozitif bir hava hakim olurken, şirketin yazılım ve bilişim tarafındaki genişleme planlarının bu hareketi desteklediği değerlendiriliyor.

GRAİNTURK HOLDİNG (GRTHO) İSTİKRARLI KAZANÇ SAĞLADI

Gıda ve tarım teknolojileri alanında faaliyet gösteren GRTHO, son iki günde %1,15 günlük, %10,62 haftalık yükseliş gösterdi. Hisse 573 TL seviyesinden kapanarak güçlü görünümünü korudu. Yatırımcılar, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejilerine ve artan döviz gelirlerine odaklanıyor.

CW ENERJİ (CWENE) DÜZELTME YAŞASA DA LİSTEDE

Listede yer alan bir diğer enerji şirketi CW Enerji (CWENE), son günkü hafif geri çekilmeye rağmen haftalık bazda %10,45 yükseliş kaydetti. 27,68 TL’den kapanan hisse, enerji temalı portföylerin hâlâ gözdesi konumunda. Sektör genelindeki olumlu hava, CW Enerji’nin kısa vadede yeniden yukarı yönlü potansiyel taşıdığına işaret ediyor.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ RÜZGARI ESTİRİYOR

Son 48 saatte yaşanan bu yükseliş, enerji ve teknoloji hisselerinin Borsa İstanbul’un yönünü belirlediği bir döneme işaret ediyor. Analistler, küresel enerji fiyatlarındaki toparlanmanın ve iç piyasada artan yatırımcı ilgisinin önümüzdeki haftalarda da bu hisselerde dalgalanmayı artırabileceğini belirtiyor.

Yatırım tavsiyesi değildir