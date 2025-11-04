Borsa İstanbul son beş yılda hem küresel dalgalanmalara hem de Türkiye ekonomisindeki belirsizliklere rağmen yatırımcısına devasa kazanç fırsatları sundu. Ancak bu kazançlardan en yüksek payı alanlar, doğru hisselerde uzun vadeli pozisyon almayı başaran yatırımcılar oldu. Özellikle 2020 yılında belirli şirketlere yapılan yatırımlar, 2025 itibarıyla milyonlarca liralık değerlere ulaştı.

RAL YATIRIM HOLDİNG ZİRVEDE

Son beş yılın açık ara en dikkat çekici hissesi Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) oldu. 2020 yılında 100 bin TL’lik yatırım yapan bir yatırımcı, bugün bu yatırımını 21 milyon TL’nin üzerine taşımış durumda. Yüzde 21.410 oranındaki artış, sadece Borsa İstanbul’un değil, son yıllarda tüm piyasanın en yüksek getirilerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Şirketin büyümesinde gayrimenkul, enerji ve yatırım projelerine olan yönelim ile birlikte finansal genişleme politikalarının etkili olduğu görülüyor. Ayrıca, Ral Yatırım Holding’in grup şirketleriyle olan sinerjisi, yatırımcı güvenini güçlendiren önemli bir unsur haline geldi.

KUYAŞ YATIRIM VE GÜR-SEL TURİZM DE UÇUŞTA

Ral Yatırım’ın ardından en yüksek getiriyi sağlayan ikinci hisse Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) oldu. Yüzde 8.834’lük bir yükseliş, 100 bin TL’lik bir yatırımı yaklaşık 8,9 milyon TL seviyesine taşıdı. Kuyaş, son yıllarda gayrimenkul geliştirme projeleri, finansal iştirakleri ve güçlü nakit akışıyla dikkat çekti. Özellikle 2023 sonrasında yeniden yapılanma adımları ve yatırım portföyü genişlemesi, hissenin istikrarlı yükselişinde belirleyici oldu.

Turizm sektöründen Gür-Sel Turizm Taşımacılık (GRSEL) ise yüzde 3.651’lik getiriyle 100 bin TL’yi 3,75 milyon TL’ye dönüştürdü. Pandemi döneminin ardından turizm taşımacılığında artan taleple birlikte şirketin operasyonel büyümesi, hisse fiyatına doğrudan yansıdı. Özellikle kurumsal taşımacılık ve kamu ihaleleri, şirketin gelirlerini istikrarlı şekilde artırdı.

SANAYİ HİSSELERİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Sanayi tarafında ise Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM) ve Borusan Mannesmann (BRSAN) hisseleri öne çıktı. Her iki hisse de yüzde 3.500’ün üzerinde getiri sağlayarak yatırımcısına yüksek kazanç sundu. Özellikle inşaat sektöründeki toparlanma ve çimento fiyatlarındaki artış, Batıçim’in gelirlerini yukarı çekerken; Borusan Mannesmann’ın ihracat performansı ve çelik fiyatlarındaki küresel artış, şirketin kârlılığını güçlendirdi.

2020 yılında bu hisselere 100 bin TL yatıran bir yatırımcının bugünkü portföy değeri, sırasıyla 3,7 milyon ve 3,5 milyon TL civarında bulunuyor. Bu durum, sanayi hisselerinin hâlâ uzun vadede cazip bir yatırım aracı olmaya devam ettiğini gösteriyor.

TEKNOLOJİ VE ENERJİ HİSSELERİNDE YÜKSEK POTANSİYEL

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) ve Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) ise enerji ve teknoloji sektörlerindeki büyümeden pay aldı. Kontrolmatik’in son beş yıldaki yüzde 3.159’luk performansı, enerji teknolojilerindeki yatırımların borsadaki değerlemesini güçlendirdi. Benzer şekilde Işıklar Enerji ve Yapı Holding, imtiyazların kaldırılması ve yönetim değişikliklerinin ardından yeniden yatırımcı güveni kazanarak yüzde 3.148 oranında değer kazandı.

Bu iki hisseye 2020 yılında 100 bin TL yatıran bir yatırımcı, bugün sırasıyla 3,25 milyon ve 3,24 milyon TL’lik bir değere ulaşmış durumda. Şirketlerin sermaye yapılarındaki dönüşüm, uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli bir sinyal oluşturuyor.

TÜRK HAVA YOLLARI: SABIRLI YATIRIMCI KAZANDI

Türk Hava Yolları A.Ş. (THYAO) ise beş yıllık dönemde yüzde 2.985 oranında yükselerek 100 bin TL’yi yaklaşık 3,08 milyon TL’ye taşıdı. Pandemi sonrası toparlanma, uluslararası hatların yeniden açılması ve kargo operasyonlarındaki güçlü performans, THY hisselerinin değerini katladı.

Her ne kadar Ral Yatırım veya Kuyaş kadar olağanüstü bir getiri sağlamasa da, THYAO’nun uzun vadeli yatırımcılar açısından sürdürülebilir büyüme potansiyelini koruduğu görülüyor. Şirketin son yıllarda artan döviz gelirleri, filo yatırımları ve kârlılık oranı, hisseyi portföylerde vazgeçilmez hale getirdi.

BEŞ YILDA 800 BİN TL, 50 MİLYON TL’YE DÖNÜŞTÜ

2020 yılında bu sekiz hisseye eşit şekilde 100’er bin TL yatırım yapan bir yatırımcının toplam sermayesi 800 bin TL idi. 2025 itibarıyla bu yatırımın değeri yaklaşık 50 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu tablo, Borsa İstanbul’un doğru şirketlerde uzun vadeli stratejiyle hareket eden yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre, 2020-2025 dönemi Borsa İstanbul tarihinin en yüksek kazanç dönemlerinden biri olarak anılacak. Özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için bu örnek, sabır ve doğru analizle finansal özgürlüğe ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR