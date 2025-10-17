Borsa İstanbul’da satış dalgası hız kesmeden devam etti. Haftanın genelinde endeks yatırımcıya güven vermeyen bir seyir izlerken, işlem hacmi yüksek hisselerde sert satışlar dikkat çekti. Ancak bu düşüş ortamında birkaç hisse beklentilerin ötesinde performans göstererek yatırımcısına kazandırmayı başardı.

Haftanın tartışmasız lideri Destek Finans Faktoring (DSTKF) oldu. Hisse haftalık bazda tam %12,83 prim yaptı. Bu yükseliş, endeksin yaklaşık %3 değer kaybettiği bir haftada geldi. Yani borsa genelinde kan kaybı yaşanırken DSTKF yatırımcısına adeta “mini boğa piyasası” yaşattı.

Analistler, hissenin son haftalarda artan işlem hacmine dikkat çekerek, “500 TL üzerindeki kapanışlar trendin devam edebileceğine işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu. 495 TL altındaki kapanışların ise düzeltme riskini artırabileceği ifade ediliyor.

ENERJİ VE LOJİSTİK HİSSELERİNDE SÜRPRİZ PERFORMANS

Destek Finans Faktoring’in yanı sıra Aksa Enerji (AKSEN) ve Margün Enerji (MAGEN) hisseleri de yatırımcısına kazandıran hisseler arasında yer aldı. Her iki hisse de haftalık bazda yaklaşık %10 civarında yükseliş kaydederek enerji sektöründeki toparlanmanın sinyallerini verdi.

Borsa genelinde düşüşe rağmen, Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) hissesi de haftayı %4,7 artışla tamamladı. Bu yükseliş, lojistik sektörüne olan ilginin son dönemde yeniden arttığı yorumlarını beraberinde getirdi.

İLAÇ VE PERAKENDE HİSSELERİ BASKI ALTINDA

Pozitif ayrışan hisselerin dışında, haftanın kaybedenleri de vardı. Eczacıbaşı İlaç (ECILC) hissesi haftayı yaklaşık %10’a yakın kayıpla tamamladı. Özellikle ilaç sektöründe görülen satış baskısı, yatırımcıların kısa vadeli kar realizasyonuna yöneldiğini gösterdi.

ŞOK Marketler (SOKM) tarafında ise daha dengeli bir seyir izlendi. Hisse haftalık bazda hafif yükselişle yatırımcısına sınırlı da olsa kazanç sağladı.

GENEL GÖRÜNÜM ZAYIF AMA SEÇİCİ HİSSELER KAZANDIRIYOR

Uzmanlara göre, Borsa İstanbul’da genel tablo zayıf kalmaya devam etse de, bilanço ve büyüme potansiyeli güçlü hisselerde seçici alımların sürdüğü görülüyor. Özellikle finans, enerji ve lojistik sektörlerindeki şirketlerin önümüzdeki haftalarda da pozitif ayrışabileceği değerlendiriliyor.

Bu haftanın öne çıkan mesajı ise net: Endeks düşse de fırsatlar bitmiyor.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR