Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Spot altın (XAU/USD) 3.771 dolar seviyesinde işlem görürken, gözler 3.791 dolar direncine çevrildi. Küresel piyasalarda güvenli liman talebi artarken, teknik görünüme göre altının önünde yeni rekorların kapısı aralanmış durumda.

KÜRESEL RÜZGAR ALTINI DESTEKLİYOR

ABD’de faiz indirim beklentileri, Çin’in altın rezervlerini artırmaya devam etmesi ve jeopolitik belirsizlikler altını güçlü tutuyor. Son bir ayda yüzde 10’dan fazla değer kazanan altın, yatırımcıların yeniden en çok konuştuğu varlık haline geldi. Bu tablo, altının yalnızca kısa vadeli bir spekülasyon değil, aynı zamanda güvenli liman işlevini de sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: YÜKSELİŞ KANALI GÜÇLÜ

Grafik incelendiğinde altın fiyatlarının 4 saatlik periyotta yükselen bir kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Orta bandın üzerinde tutunan fiyat, trendin halen güçlü olduğunu teyit ediyor.

Kritik Direnç: 3.791 dolar

İlk Hedef: 3.820 dolar (kanal üst bandı)

Güçlü Destekler: 3.646 ve 3.626 dolar

Bu seviyeler, kısa vadeli yön tayini açısından belirleyici olacak.

YÜKSELİŞ SENARYOSU: ZİRVE TESTİ

Bugün için yatırımcıların en çok merak ettiği soru altının 3.791 dolar seviyesini aşıp aşamayacağı. Eğer bu seviye yukarı yönlü kırılırsa, 3.820 dolara doğru hızlı bir hareket gündeme gelebilir. Bu da altının yeni zirveler denemesi anlamına geliyor.

DÜZELTME SENARYOSU: KÂR SATIŞLARI GELEBİLİR

Ancak direnç seviyesinde yoğun satış baskısı gelmesi halinde, altın 3.745–3.720 dolar aralığına kadar geri çekilebilir. Bu olası düzeltme, teknik açıdan yükselen kanalın bozulmasına yol açmayacağı için yatırımcılar tarafından daha çok "nefes alma hareketi" olarak görülebilir.

Yatırımcılar için öne çıkan noktalar

Yükseliş trendi halen güçlü.

Kanal yapısı korunduğu sürece ana yön yukarı.

Direnç kırılırsa yeni zirveler gündemde.

Düzeltmelerde güçlü destekler takip edilmeli.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir