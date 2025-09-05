Borsa İstanbul’da yatırımcıların doğru fırsatları yakalayabilmesi için önce genel tarama kriterlerine bakmak, ardından hisselere yönelmek en makul yaklaşım olarak öne çıkıyor. Çünkü yalnızca fiyat hareketlerine odaklanmak yerine, RSI, MACD ve hacim gibi göstergelerin süzgecinden geçmiş hisseler daha sağlıklı bir tablo sunuyor. Bu tarama yöntemiyle, piyasanın genel eğiliminden bağımsız olarak teknik açıdan güçlü duran senetleri belirlemek mümkün oluyor. Özellikle günlük dalgalanmalardan ziyade haftalık periyotta bakıldığında, bu hisselerin trendlerinin daha net ortaya çıktığı görülüyor.

Bu çerçevede, RSI’ın 55 seviyesinin üzerinde olması, MACD’nin sıfır çizgisinin üzerinde yer alması, işlem hacminde yüzde 20’nin üzerinde artış yaşanması ve günlük fiyat değişiminin yüzde 0 ile 5 arasında kalması kriterleriyle yapılan taramada öne çıkan beş hisse şöyle sıralandı:

DERİMOD (DERIM)

Türkiye’nin önde gelen deri ayakkabı ve giyim markalarından Derimod, 40 yılı aşkın süredir perakende sektöründe faaliyet gösteriyor. Hisse, 43 TL seviyelerinde işlem görürken yükselen kama formasyonuyla dikkat çekiyor.

RSI göstergesinin yukarı yönlü eğilimi ve hacimdeki artış, 59-62 TL bandının kritik direnç olabileceğini işaret ediyor.

GÜR-SEL TURİZM (GRSEL)

Türkiye’nin en büyük personel ve öğrenci taşımacılığı şirketlerinden biri olan Gür-Sel, güçlü filo yapısı ve uzun vadeli sözleşmeleriyle biliniyor. Hisse 357 TL seviyesine yükselmiş durumda.

RSI göstergesi 70’e yaklaşarak alım iştahını gösterirken, hacim destekli trend yükselişin sürdüğünü teyit ediyor.

SARKUYSAN (SARKY)

Türkiye’nin ilk elektrolitik bakır tel üreticisi Sarkuysan, özellikle enerji ve sanayi sektöründe kritik bir oyuncu konumunda.

60’tan fazla ülkeye ihracat yapan şirketin hissesi, MACD’nin pozitif seyrini koruması ve RSI’ın güçlü bölgede kalmasıyla dikkat çekiyor. Bu da teknik tarafta momentumun devam ettiğine işaret ediyor.

DOĞUSAN BORU (DOGUB)

Çelik boru üretimiyle hem yurtiçi hem de yurtdışında inşaat ve altyapı projelerine ürün sağlayan Doğusan Boru, 23,5 TL seviyelerinde işlem görüyor.

RSI’ın 60 seviyesini aşması, yukarı yönlü potansiyeli desteklerken 28,80 TL bandı güçlü direnç olarak öne çıkıyor.

CVK MADEN (CVKMD)

Altın ve kömür başta olmak üzere maden sektöründe faaliyet gösteren CVK Maden, işlem hacmindeki artışla taramada öne çıktı. Hisse 15 TL seviyesinde işlem görürken turuncu çizgiyle işaretlenen 15,48 TL üzeri kalıcı olursa teknik olarak “çanak formasyonu” ihtimali gündeme geliyor.

Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, hisseye yukarı yönlü yeni bir ivme kazandırabilir. RSI göstergesinin 65-70 bandına yaklaşması da güçlü alım sinyali veriyor.

Yatırım tavsiyesi değildir