Gayrimenkul piyasasında "bekle-gör" dönemi sona ermek üzere olabilir. Yüksek faiz oranları nedeniyle baskılanan konut talebi, faizlerdeki gevşeme beklentisiyle yeniden hareketlendi. Bankalar, yıl sonu hedeflerini tutturmak ve 2026'ya güçlü girmek için tabela faizlerinde ince ayarlara başladı.

1 Milyon TL'nin Maliyeti Ne Kadar? Mevcut piyasa koşullarında (Aralık 2025), 120 ay vadeli 1 Milyon TL konut kredisi için ortalama faiz oranı yüzde 2,99 seviyelerinde.

Aylık Taksit: Yaklaşık 30.500 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.6 Milyon TL civarında.

2026'NIN İLK YARISINDA YÜZDE 2,00 - YÜZDE 2,20 BANDINA GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Ancak bankacılık kulislerinde konuşulan senaryoya göre, 2026'nın ilk yarısında faizlerin yüzde 2,00 - yüzde 2,20 bandına gerilemesi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, aylık taksitler 22-23 bin TL seviyelerine düşebilir.

"Beklemenin Maliyeti" Hesaba Katılmalı Uzmanlar ise sadece faiz oranına odaklanmanın yanıltıcı olabileceği konusunda uyarıyor. Gayrimenkul Uzmanı Berkant Yılmaz, "Faizler düştüğünde konut fiyatlarının dövizden daha hızlı arttığını geçmiş tecrübelerimizle biliyoruz. Şu an faiz yüksek olsa da konut fiyatlarında reel bir düşüş veya durağanlık var. Krediyi şimdi çekip, faizler düştüğünde 'Yapılandırma (Refinansman)' yapmak, artan ev fiyatlarından kaçınmak için daha stratejik olabilir" değerlendirmesinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.