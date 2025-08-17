Hisse, haftayı 8,42 TL seviyesinden kapatarak yüzde 4,75 değer kaybıyla tamamladı.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KANAL DIŞI VE ZAYIFLAYAN MOMENTUM

Teknik açıdan incelendiğinde KTLEV’in uzun süredir içinde hareket ettiği yükselen kanalın aşağı yönlü kırıldığı görülüyor.

Kanalın kırılması, trendin bozulduğuna işaret ederken, bu durum fiyatın alt destek bölgelerine doğru sarkma ihtimalini artırıyor.

Kısa vadede en güçlü destek 7,64 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu bölge, daha önce fiyatın yukarı döndüğü ve yatırımcıların yoğun alım yaptığı bir alan olarak öne çıkıyor.

Eğer satış baskısı devam eder ve 7,64 aşağı kırılırsa, teknik olarak 7,00 – 6,80 bandına kadar gerileme olasılığı gündeme gelebilir.

Yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanabilmesi içinse 9,67 – 9,93 bandının aşılması gerekiyor.

Ancak 9,93 seviyesinin defalarca test edilmesine rağmen kırılamaması, bu bölgedeki satıcı baskısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle kısa vadede yukarı yönlü beklentiler sınırlı kalıyor.

Momentum göstergeleri de düşüş eğilimini teyit ediyor.

RSI, hızla 30 seviyesine yaklaşarak aşırı satım bölgesine girmek üzere.

Bu tablo, satışların yoğun olduğunu ve yatırımcıların kısa vadede temkinli davrandığını ortaya koyuyor.

TAKAS GÖRÜNÜMÜ: YERLİLER TOPLUYOR, YABANCILAR SATIYOR

Teknik tarafta baskı artarken, takas dağılımı da hareketin arka planını gözler önüne seriyor.

17 Temmuz – 17 Ağustos dönemine bakıldığında tablo dikkat çekici: Deniz Yatırım, Yapı Kredi, Ak Yatırım, Garanti ve Ziraat gibi yerli kurumlar hisseyi toplamaya devam ediyor.

Deniz Yatırım +25,6 milyon lot, Yapı Kredi +19,6 milyon lot, Ak Yatırım +11,2 milyon lot artışla başı çekerken, Garanti ve Ziraat de yaklaşık +9,4 ve +7,7 milyon lot ile güçlü alıcı konumunda.

Buna karşın satış tarafında özellikle yabancı kurumların öne çıktığı görülüyor.

Yatırım fonları -35,8 milyon lot, Bank of America -30,4 milyon lot, Citibank -19,5 milyon lot, Info Yatırım -13,9 milyon lot ve Deutsche Bank -6,6 milyon lot ile pozisyonlarını azaltmış durumda.

Bu tablo, yabancıların ve fonların satışa geçtiğini, yerli kurumların ise bu satışları karşılamaya çalıştığını gösteriyor.

15 Ağustos itibarıyla toplam dağılıma bakıldığında, yatırım fonları yüzde 21,42 pay ile en büyük hisse sahibi olmaya devam ediyor.

Onu yüzde 11,85 ile Deniz Yatırım, yüzde 9,32 ile İş Yatırım, yüzde 5,92 ile Yapı Kredi ve yüzde 5,16 ile Garanti takip ediyor.

Yabancıların payındaki gerilemeye rağmen, yerli kurumların ağırlığını artırması dikkat çekiyor.

KTLEV’de teknik görünüm ile takas dağılımı aynı tabloya işaret ediyor: Yabancılar ve fonlar satışta, yerliler ise hisseyi karşılıyor.

Ancak teknik açıdan 9,93 TL seviyesi aşılmadıkça yukarı yönlü güçlü bir beklenti oluşturmak zor.

Kırılması halinde 10,45 TL’ye doğru yeni bir hareketlenme mümkün olabilir.

Aksi halde satışların devam etmesi durumunda gözler 7,64 TL desteğinde olacak.

Hissenin orta vadede hangi yöne gideceğini, yabancıların satış iştahı ve fonların tutumu belirleyecek.

Eğer bu satış baskısı sürerse KTLEV’de “aşağı yönlü düzeltme” sürecinin devam etmesi şaşırtıcı olmayacak.

