Borsa İstanbul’un öne çıkan ilaç şirketlerinden Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL), yatırımcısını bu yıl hem bedelsiz sermaye artırımı hem de nakit temettü ödemesiyle ödüllendiriyor.



YÜZDE 1400 BEDELSİZ SPK ONAYINDA BEKLİYOR

Şirket, 11 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı duyuruyla yüzde 1400 oranında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi. Onay süreci devam eden bu dev bedelsiz planı, yatırımcıların radarına girmiş durumda. Bedelsiz onaylandığında şirketin sermayesi 15 katına çıkacak.

YÜZDE 39,9999 ORANINDA NAKİT TEMETTÜ

Bedelsiz süreci sürerken şirket, 2025 yılı içerisinde yatırımcılarına %39,9999 oranında nakit temettü dağıtma kararı aldı.

Temettü ödemesi üç eşit taksit şeklinde yapılırken, son taksit ödemesi 12 Kasım 2025 (yarın) tarihinde gerçekleştirilecek.

Yatırımcılar bu taksitte pay başına 0,133 TL brüt nakit temettü alacak. Böylece 2025 yılı toplamında 0,3999 TL brüt temettü ödemesi tamamlanmış olacak.

STOPAJ SONRASI NET TUTAR

Temettü ödemelerinde, Gelir Vergisi Kanunu gereği yüzde 15 stopaj (vergi kesintisi) uygulanıyor. Bu kapsamda GENIL yatırımcılarının hesaplarına pay başına yaklaşık 0,113 TL net nakit ödeme geçecek.

YATIRIMCISINA “ÇİFTE KAZANÇ” DÖNEMİ

Hem yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımı sürecinde olması hem de ciddi temettü oranıyla yatırımcılarını memnun etmesi, GENIL’i son dönemde Borsa İstanbul’da dikkatle izlenen hisseler arasına taşıdı.

Şirket, 2025 yılı itibarıyla hem sermaye yapısını güçlendirmeyi hem de kâr payı politikasını sürdürmeyi hedefliyor.

