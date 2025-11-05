ABD teknoloji endekslerinde geçtiğimiz ay boyunca güçlü bir ralli yaşanmış, özellikle yapay zeka ve yarı iletken odaklı şirketler yatırımcısına yüksek getiri sağlamıştı. Ancak son işlem gününde tablo tersine döndü ve bir ayda adeta 'para basan' devlerde sert bir düzeltme görüldü.

AMD’DE YÜZDE 3,70’LİK SERT GERİ ÇEKİLME

Yapay zeka çip yarışının önemli oyuncularından Advanced Micro Devices (AMD), son bir ayda yüzde 46’nın üzerinde değer kazanmasına rağmen bugünkü seansta –%3,70 ile teknolojideki satış baskısının merkezinde yer aldı. 250 dolar seviyesinde işlem gören AMD, yüksek değerlemeler nedeniyle yatırımcıların kâr realizasyonuna yöneldiği hisseler arasında.

MICRON TECHNOLOGY’DE (MU) YÜZDE 7’NİN ÜZERİNDE DÜŞÜŞ

Bellek çipi üreticisi Micron Technology (MU) da günü –%7,10 gibi dikkat çekici bir kayıpla kapattı. Şirket son bir ayda yüzde 17’nin üzerinde yükselmişti. Yapay zeka üretim zincirindeki yoğun talebe rağmen, kısa vadeli volatilite ve kâr satışları Micron tarafında baskı yarattı.

INTUITIVE SURGICAL (ISRG) DE SATIŞTAN KAÇAMADI

Robotik cerrahi sektörünün lideri Intuitive Surgical (ISRG) ise 538 dolar seviyesinde işlem görürken –%0,99 geriledi. Şirket, bir aylık dönemde yüzde 21’i aşan kazanç sağlamıştı. Sağlık teknolojilerinin güçlü genel performansına rağmen, ISRG de geniş teknoloji satışlarından payını aldı.

PİYASALARDA GENEL GÖRÜNÜM: KÂR REALİZASYONU BAŞLADI

Analistler, son aylarda teknoloji şirketlerinde yaşanan hızlı yükselişlerin ardından bu tip düzeltmelerin beklenen bir süreç olduğunu belirtiyor.

Özellikle yapay zeka ve yarı iletken şirketlerinin yüksek değerlemelere ulaşması, kısa vadeli satış baskısını artırıyor.

Bu kapsamda, ABD teknoloji hisselerinde yaşanan geri çekilme; yüksek faiz beklentileri, değerleme tartışmaları ve yatırımcıların pozisyonlarını hafifletmesi gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor.

Geçtiğimiz ay güçlü getiriler sunan AMD, Micron ve ISRG gibi devlerdeki güncel satış dalgası, teknoloji tarafında bir düzeltme başlangıcına işaret ediyor olabilir. Orta–uzun vadede yapay zeka teması güçlü kalsa da kısa vadeli volatilitenin devam etmesi bekleniyor.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR