LINK hissesinde son bir ayda görülen en düşük–en yüksek fiyat aralığı dikkate alındığında, yatırımcısına yaklaşık yüzde 50’ye varan bir getiri sağlandığı görülüyor.

Aylık dip seviyelerden alım yapan yatırımcılar, zirve seviyelere yakın noktalarda önemli bir kazanç elde etmiş durumda.

Bu performans, özellikle düşük hacimli dönemlerin ardından gelen alımlar ve beklenti odaklı hareketlerle desteklenirken, hissenin volatilitesinin de arttığı gözleniyor.

YÜZDE 4.000 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI GÜNDEMDE

LINK cephesinde yatırımcı ilgisini canlı tutan en önemli başlık ise yüzde 4.000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı beklentisi.

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını sermayeye eklemesi anlamına gelirken, dolaşımdaki pay sayısının artması nedeniyle hissede fiyat ve likidite dinamikleri yeniden şekillenebiliyor.

Geçmiş örneklerde olduğu gibi, bu tür yüksek oranlı bedelsiz beklentileri hisselerde kısa vadede spekülatif fiyatlamalara yol açabiliyor.

YATIRIMCILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlar, güçlü getiri sonrası oluşabilecek kâr satışları, bedelsiz sürecine ilişkin resmi açıklamaların zamanlaması ve genel piyasa koşullarının yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yüksek oranlı bedelsiz beklentilerinin her zaman aynı etkiyi yaratmayabileceği, fiyatlamanın büyük bölümünün beklenti döneminde gerçekleşebileceği de vurgulanıyor.

LINK hissesi, hem son bir aylık performansı hem de gündemdeki bedelsiz sermaye artırımı beklentisiyle önümüzdeki dönemde de Borsa İstanbul’un en çok konuşulan hisseleri arasında yer almaya aday görünüyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararları öncesinde şirketin KAP açıklamaları, finansal tabloları ve piyasa koşulları dikkate alınmalıdır.