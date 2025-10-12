Pandemi döneminde cesaret eden kazandı. 2020’nin mart ayında 1 milyon TL yatıran bir yatırımcı, bugün milyoner olmanın ötesinde servet sahibi haline geldi. Özellikle Borsa İstanbul’da yer alan bazı hisseler, enflasyonun çok ötesinde kazançlar sağlayarak yatırım tarihinin en dikkat çekici performanslarına imza attı.

ALTIN KLASİK GÜVENLİ LİMANINI KORUDU

Koronavirüs döneminde 321 TL olan gram altın, 10 Ekim 2025 itibarıyla 5.342 TL seviyesine yükseldi. Bu, yaklaşık 16,6 katlık bir artış anlamına geliyor. Altına 1 milyon TL yatıran bir yatırımcının bugünkü portföyü 16 milyon 640 bin TL’ye ulaşmış durumda. Dolar bazında getirisi sınırlı olsa da, Türk lirası açısından güçlü bir koruma sağladı.

BİTCOİN HÂLÂ ZİRVEDE: 1 MİLYON TL → 84,6 MİLYON TL

2020’de 6.400 dolar seviyesinde olan Bitcoin, bugün 104.782 dolar civarında işlem görüyor. Mart 2020’de 1 milyon TL ile alınabilen yaklaşık 24,4 Bitcoin, bugün 84,6 milyon TL değerinde. Kripto paralara olan güven zaman zaman sarsılsa da, uzun vadede Bitcoin yatırımcılarına inanılmaz bir getiri sundu.

DOLAR ENFLASYONA KARŞI KORUMADI

Mart 2020’de 6,40 TL olan dolar kuru, bugün 33,10 TL seviyesinde. Bu da 5,17 katlık bir artış anlamına geliyor. Ancak aynı dönemde TÜFE’ye göre 1 milyon TL’nin bugünkü reel değeri 7,35 milyon TL civarında. Yani dolar, alım gücünü tam olarak koruyamadı.

APPLE (AAPL) 5 YILDA 19 KAT DEĞER KAZANDIRDI

ABD borsalarında işlem gören Apple hissesi 2020 Mart ayında 63 dolardı.

Bugün 233 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kur farkıyla birlikte, 1 milyon TL’lik yatırımın bugünkü karşılığı 19,1 milyon TL. Teknoloji hisseleri pandemiden sonra istikrarlı şekilde yükselirken, Apple uzun vadeli yatırımcısını tatmin eden bir performans gösterdi.

BORSADA TARİHİ GETİRİLER: ISMEN VE BRYAT

Pandeminin asıl kazananı Borsa İstanbul oldu. İş Yatırım (ISMEN), 2020 Mart’ta 2,25 TL seviyesindeydi. Bugün 226 TL’ye ulaşarak 100 katın üzerinde getiri sağladı.

Borusan Yatırım (BRYAT) ise 270 TL’den 19.950 TL’ye çıkarak yaklaşık 74 kat artış kaydetti. Böylece her iki hisse de Türk borsa tarihinin en dikkat çekici uzun vadeli başarı örnekleri arasına girdi.

RİSK ALAN KAZANDI

Pandemi döneminde riskten kaçanlar paralarının değerini korumakta zorlanırken, risk alıp yatırım yapanlar bugün milyonerler kulübüne girdi. 1 milyon TL’lik yatırımın 100 milyon TL’yi aştığı bu tablo, finansal özgürlüğün uzun vadeli strateji ve sabırla mümkün olduğunu bir kez daha kanıtladı.

