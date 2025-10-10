Geçtiğimiz hafta 100 bin TL’lik bir portföy oluşturan yatırımcı, doğru hisselere yönelmişse 120 bin TL barajını aşmayı başardı. Piyasalarda risk iştahı yeniden artarken, enerji ve inşaat odaklı şirketlerin performansı dikkat çekti. Küresel enerji fiyatlarının dengelenmesi, yıl sonu bilançolarına yönelik beklentilerin güçlenmesi ve özellikle iç piyasada artan talep, yatırımcıların bu hisselere yönelmesini sağladı. Haftalık bazda en yüksek getiriyi sağlayan şirketler arasında Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Aksa Enerji (AKSEN), GrainTürk Holding (GRTHO) ve Enerya Enerji (ENERY) öne çıktı.

ENERJİ HİSSELERİ YATIRIMCININ GÖZDESİ OLDU

Enerji sektörünün liderlerinden Aksa Enerji, son bir haftada yüzde 15,89 oranında yükselerek yatırımcısına güçlü bir kazanç sağladı. Hissenin 41 TL seviyelerinden 45 TL’ye kadar yükselmesi, özellikle kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar için ciddi bir fırsat yarattı. Elektrik üretimindeki artış, yurt dışı gelirlerinin döviz bazında yükselmesi ve önümüzdeki bilanço dönemine ilişkin olumlu beklentiler, AKSEN hisselerine olan ilgiyi canlı tuttu.

Aynı sektörde yer alan Enerya Enerji (ENERY) ise yüzde 14,77’lik artışla haftayı kapattı. Şirketin büyüme ivmesi, yeni projelere yaptığı yatırımlar ve enerji verimliliği alanında attığı adımlar, fiyatın yukarı yönlü hareketinde etkili oldu. Özellikle dağıtım tarafındaki yatırımların önümüzdeki dönem gelirlerine katkı sağlaması bekleniyor.

HAFTANIN YILDIZI: IŞIKLAR ENERJİ (IEYHO)

Haftanın en dikkat çekici yükselişi ise tartışmasız şekilde Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hisselerinde yaşandı. Yatırımcı ilgisinin yeniden artmasıyla birlikte hisse, sadece 7 gün içerisinde yüzde 22,03 yükseldi. 36 TL seviyelerinden 37,80 TL’ye kadar çıkan IEYHO, haftayı 37,22 TL’den tamamladı.

Hissede işlem hacminin 841 milyon TL’yi aşması, kurumsal yatırımcıların da yeniden pozisyon aldığını gösterdi. Şirketin kayyum sürecinin sona ermesi, yönetim belirsizliğinin giderilmesi ve önümüzdeki dönemde açıklanması beklenen stratejik planın yatırımcılar tarafından olumlu karşılanması, fiyat üzerindeki en önemli destekleyici unsurlar oldu.

GRTHO SESSİZ AMA GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren GrainTürk Holding (GRTHO) ise daha sakin bir yükseliş sergiledi. Haftalık bazda yüzde 15,15 artan hisse, 592 TL seviyelerinden 604 TL’ye kadar çıktı. Şirketin son dönemde açıkladığı ihracat bağlantıları ve artan gıda güvenliği politikaları, yatırımcıların ilgisini bu tarafa yönlendirdi.

GRTHO, düşük borçluluk yapısı ve güçlü nakit akışı sayesinde orta vadeli yatırımcılar için de istikrarlı bir tablo sunuyor. Özellikle tarımsal emtia fiyatlarının küresel ölçekte toparlanmaya başlaması, şirketin gelir tablosuna olumlu yansımaya başladı.

YATIRIMCI GÜVENİ YENİDEN ARTIYOR

Bu dört hisse, haftalık bazda Borsa İstanbul’un genel endeks performansını katladı. BIST 100 endeksinin aynı dönemde sınırlı bir dalgalanma yaşadığı göz önüne alındığında, enerji ve holding hisselerinin piyasadaki risk iştahını yeniden canlandırdığı söylenebilir.

Analistler, özellikle enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 2025 ilk çeyreğine kadar güçlü performans gösterebileceğini belirtiyor. Yatırımcıların ise bu tür rallilerde kısa vadeli kazanç yerine doğru seviyelerden pozisyonlarını korumaya yönelmesi öneriliyor.

Borsa İstanbul’da volatilitenin arttığı bu dönemde, haftalık bazda yüzde 10 ila 20 arasında getiri sağlayan hisseler yatırımcı güvenini yeniden tesis etti. Mevduat ve tahvil getirilerinin oldukça üzerinde performans gösteren bu hisseler, özellikle “güvenli liman” arayışındaki yatırımcıların yeniden hisse senedi piyasasına dönmesini sağladı.

100 BİN TL, 7 GÜNDE 122 BİN OLDU

Geçtiğimiz hafta IEYHO, AKSEN, GRTHO ve ENERY hisselerine yatırım yapanlar ortalama yüzde 22 kazanç elde etti. Bu da 100 bin TL’lik bir portföyün sadece 7 gün içerisinde 122 bin TL’ye ulaşması anlamına geliyor. Piyasada teknik göstergeler olumlu yönde sinyaller üretirken, analistler enerji ve altyapı hisselerinde yükseliş eğiliminin yılın son çeyreğine kadar sürebileceğini belirtiyor.

