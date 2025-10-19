Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro 128 GB, Türkiye’de adeta bir “lüks yatırım aracı” fiyatına satılıyor. Deutsche Bank’ın hazırladığı 2025 iPhone Price Index verilerine göre Türkiye, dünyada iPhone’un en pahalı satıldığı ülke konumunda. Aynı modelin satış fiyatı ABD’de 1.079 dolar iken, Türkiye’de tam 2.182 dolar seviyesinde.

ABD’YE GÖRE YÜZDE 102 DAHA PAHALI

İki ülke arasındaki fiyat farkı tam yüzde 102,2. Yani Türkiye’de satılan bir iPhone, ABD’deki aynı modelin iki katı fiyatına alıcı buluyor. Uzmanlara göre bu farkın temel nedeni yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ve döviz kuru farkları. Türkiye’de akıllı telefonlar, yüzde 50’ye varan lüks tüketim vergisiyle başlıyor ve ardından KDV eklenince dünyanın en pahalı elektronik ürünleri arasına giriyor.

BREZİLYA VE MISIR DA İLK ÜÇTE

Fiyat sıralamasında Türkiye’yi Brezilya (1.835 dolar) ve Mısır (1.525 dolar) izliyor. Avrupa ülkelerinde ise ortalama iPhone fiyatları 1.300–1.400 dolar aralığında seyrediyor. Bu fark, Türkiye’deki tüketicinin aynı ürünü Avrupa’daki alıcıya göre ortalama yüzde 60 daha pahalıya aldığı anlamına geliyor.

EN UCUZ İPHONE GÜNEY KORE’DE

Listenin sonunda ise Güney Kore (1.063 dolar) yer alıyor. Yani Türkiye’deki bir iPhone fiyatına Güney Kore’den neredeyse iki adet alınabiliyor. Ucuz ülkeler arasında Güney Kore’nin yanı sıra Avustralya, Çin ve Japonya da dikkat çekiyor.

VERGİ POLİTİKALARI TEKNOLOJİYİ LÜKSLEŞTİRİYOR

Uzmanlar, Türkiye’deki vergi politikasının artık teknolojik ürünleri “temel ihtiyaçtan çok lüks tüketime” dönüştürdüğünü belirtiyor. Bilgisayar, oyun konsolu ve diğer elektronik ürünlerde de benzer oranlarda fiyat farkı görülüyor. Döviz kuru artışıyla birleşen vergi yükü, Türkiye’yi teknolojide “dünyanın en pahalı pazarı” haline getirdi.

KULLANICI ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Yüksek fiyatlar tüketiciyi alternatif yollara yöneltiyor. Son yıllarda ikinci el iPhone pazarı ciddi büyüme gösterirken, yurt dışından cihaz getirme eğilimi de artmış durumda. Paralel ithalatın yeniden gündeme gelmesi ise fiyat farkının toplumsal etkisini açıkça ortaya koyuyor.