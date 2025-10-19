Özellikle gram altın ve gram gümüş yatırımcısına büyük kazanç sağlarken, IEYHO hissesi adeta yılın yıldızı oldu.

ALTIN YENİDEN TAHTINI SAĞLAMLAŞTIRDI

17 Ekim 2024’te yaklaşık 2.950 TL seviyesinde olan gram altın, bir yıl içinde neredeyse ikiye katlanarak 5.895 TL’ye yükseldi.

Dolar/TL kurundaki artış, küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının altın talebindeki rekor seviyeler, sarı metali yeniden güvenli liman hâline getirdi.

Son bir yılda yaklaşık yüzde 100 getiri sağlayan altın, yatırımcısına hem istikrar hem de yüksek kazanç sundu.

GÜMÜŞ PARLADI, KAZANCI ALTINI GEÇTİ

Gram gümüş, 2024 Ekim’inde 34,8 TL seviyesindeydi. Bir yılın sonunda 73 TL sınırına dayanarak yüzde 110 civarında değer kazandı.

Bu artışta özellikle sanayi talebinin ve temiz enerji yatırımlarının etkisi büyük oldu.

Gümüş, son dönemde sadece takı ve yatırım aracı değil, teknoloji ve enerji sektörlerinde de kritik bir metal hâline gelerek yatırımcısına beklenenden fazla kazandırdı.

IEYHO: KÜÇÜK HİSSENİN BÜYÜK HİKAYESİ

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), 17 Ekim 2024’te 7,70 TL seviyesindeydi. 2025 Ekim’ine gelindiğinde hisse 29,68 TL’ye yükselerek yatırımcısına yaklaşık yüzde 285 kazanç sağladı.

Yönetimsel gelişmeler, kayyım sürecinin ardından gelen yeniden yapılanma ve piyasa beklentileri, hissedeki sert yükselişi destekledi. Son bir yılda IEYHO, Borsa İstanbul’un en dikkat çeken hisselerinden biri hâline geldi.

SASA YATIRIMCISI BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) ise aynı dönemde 3,97 TL seviyesinden 3,03 TL’ye geriledi. Yaklaşık yüzde 24’lük kayıp yaşayan hisse, artan finansman maliyetleri ve polyester sektöründeki daralmanın etkisiyle zayıf bir performans sergiledi.

Şirketin uzun vadeli büyüme planları sürse de, kısa vadede yatırımcısına altın ve gümüş kadar kazanç sağlayamadı.

YILIN KAZANDIRANLARI: VERİLER KONUŞUYOR

Son bir yılda yatırımcıların portföyünde altın ve gümüş ağırlığı belirgin biçimde arttı. IEYHO hissesi ise borsa tarafında öne çıkarak birçok büyük şirketi geride bıraktı. Özetle, 2024-2025 döneminde:

• Gram Altın: %99,8 artış

• Gram Gümüş: %110 artış

• IEYHO: %285 artış

• SASA: %23 düşüş

Altın ve gümüş, bir yıl boyunca istikrarlı kazançlarıyla yatırımcıyı koruyan değerli metaller olurken, IEYHO gibi hisseler yüksek riskin karşılığında yüksek getiri sundu.

SASA ise sektör baskılarıyla değer kaybederken, yatırımcıların bir kez daha çeşitlendirilmiş portföyün önemini hatırlamasını sağladı.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.