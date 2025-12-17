Küresel piyasalarda gözler likidite göstergelerine çevrildi. Fed’in politika değişikliği ve piyasadaki kritik teknik kırılımlar, yatırımcıların uzun süredir beklediği altcoin rallisinin fitilini ateşlemek üzere.

Kripto para piyasalarında "fırtına öncesi sessizlik" sona eriyor olabilir. Piyasa uzmanları ve analistlerin son raporlarına göre, küresel likidite rejimindeki değişim ve merkez bankalarının hamleleri, altcoinler için beklenen büyük yükseliş dalgasının zeminini hazırladı.

İşte yatırımcıların ekranlarında beliren o kritik sinyaller ve rallinin beklenen yol haritası:

RALLİ İÇİN KRİTİK EŞİK: BTC DOMİNANSI

Piyasa analistlerine göre "Altcoin Rallisi ne zaman?" sorusunun yanıtı takvimden ziyade teknik bir seviyede gizli. Uzmanlar, rallinin resmen başlaması için Bitcoin Dominansı’nın (BTC.D) %57-60 bandını aşağı yönlü kırması gerektiğini belirtiyor.

Şu anki piyasa yapısı, Fed'in bilanço daraltma hızını yavaşlatması ve politikasını yumuşatmasıyla birlikte, kripto varlıklar için "ılıktan sıcağa geçiş" sezonunun kapıda olduğunu gösteriyor.

EKRANLARDA TAKİP EDİLMESİ GEREKEN 3 ÖNCÜ SİNYAL

Yatırımcıların "Yükseliş başladı mı?" sorusuna yanıt bulmak için şu üç göstergeyi yakından izlemesi tavsiye ediliyor:

USDT.D (Tether Dominansı): Risk iştahının en net göstergesi. Bu orandaki sert düşüşler, nakidin (stablecoin'lerin) altcoinlere aktığının ve alım baskısının başladığının en güçlü kanıtı kabul ediliyor.

ABD 10 Yıllık Tahvil Getirisi: Zirve seviyelerden geri çekilme yaşanması, paranın "garanti" getiriden çıkıp riskli varlıklara (kripto paralara) yöneldiğini doğruluyor.

ETF Girişleri: Kurumsal paranın piyasaya giriş kapısı olan ETF verilerindeki artış, rallinin yakıtını ve sürdürülebilirliğini sağlıyor.

PARA HANGİ SIRAYLA AKACAK? İŞTE 4 AŞAMALI DÖNGÜ

Geçmiş boğa sezonlarından elde edilen verilerle oluşturulan "Zamanlama Matrisi"ne göre, paranın altcoinlere akış sırası şu şekilde öngörülüyor:

Aşama (Güvenli Limanlar): L1 ve L0 Projeleri: Likidite akışının ilk durağı genellikle Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) gibi büyük ekosistemler oluyor. Aşama (Teknoloji & Hype): Yapay Zeka (AI) & DePIN: Nvidia ve küresel teknoloji trendleriyle korele olarak, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan AI odaklı projeler sahneye çıkıyor. Aşama (Kurumsal Hikaye): RWA (Gerçek Dünya Varlıkları): Faizlerin gevşeme dönemlerinde "tokenizasyon" ve gerçek dünya varlıkları hikayesi, kurumsal yatırımcıyı bu alana çekiyor. Aşama (Final): Meme Coin Çılgınlığı: Rallinin en volatil ve son evresi. Meme coinlerdeki aşırı yükselişler, genellikle likiditenin tavan yaptığını ve döngünün sonuna gelindiğini işaret ediyor.

"SESSİZ KIRILMA": JAPONYA MERKEZ BANKASI (BOJ) ETKİSİ

Ralli beklentileri güçlenirken analistlerin dikkat çektiği en önemli risk faktörü ise Japonya Merkez Bankası (BoJ). BoJ'un faiz artırım kararları, küresel piyasalarda "Yen Carry Trade" (ucuz Yen ile borçlanıp yatırım yapma) pozisyonlarını çözerek kısa vadeli sert dalgalanmalara yol açabilir.

Uzmanlar bu durumu, "Kriptoyu bitirecek bir tehdit değil, piyasayı daha seçici olmaya zorlayan bir olgunlaşma süreci" olarak yorumluyor. Bu süreçte rastgele projeler yerine; güçlü altyapıya sahip, kurumsal uyumlu varlıkların ayakta kalacağı vurgulanıyor.

Özetle: Yeni dönem, sadece "ne alındığının" değil, "ne zaman alındığının" belirleyici olduğu; veriyi okuyan ve likidite akışını takip eden yatırımcıların kazanacağı bir dönem olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.