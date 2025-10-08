Son üç yılda finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen altın, yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan araçlardan biri oldu. Gram altın, 2022 başından bugüne tam yüzde 453,71 değer kazanarak dolar ve euroyu geride bıraktı.

ALTIN DOLARI DÖRDE KATLADI

Aynı dönemde dolar yüzde 124,33, euro ise yüzde 165,73 oranında yükseliş kaydetti. Buna karşın altındaki artış, hem dövizdeki kazançları hem de Türkiye’nin yüksek enflasyon oranını açık ara geride bıraktı. Bu tablo, “güvenli liman” arayışında olan yatırımcıların neden altına yöneldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu performansın ardında, küresel belirsizliklerin artması, merkez bankalarının faiz politikalarındaki değişimler ve jeopolitik risklerin etkisi bulunuyor. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde artan fiziki altın talebi de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

1 YILDA YÜZDE 87 GETİRİ

Altın sadece uzun vadede değil, kısa vadede de güçlü bir performans gösterdi. Son bir yılda yüzde 87,21, son altı ayda ise yüzde 43,2 yükseliş kaydeden gram altın, yatırımcısına kısa sürede bile ciddi kazanç sağladı.

Buna karşılık aynı dönemde dolar yüzde 21,56, euro ise yüzde 28,79 artış gösterebildi. Bu fark, altının hem iç piyasada hem de küresel ölçekte yatırımcı güvenini yeniden kazandığını gösteriyor.

UZMANLARDAN UYARI: “YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR AMA DİKKATLİ OLUNMALI”

Piyasa analistleri, altının orta vadede yükseliş trendini sürdürebileceği görüşünde birleşiyor. Ancak volatilitenin arttığı dönemlerde kısa vadeli sert düzeltmelerin de görülebileceği uyarısında bulunuyorlar.

Küresel faiz indirimlerinin hızlanması, doların değer kaybı ve merkez bankalarının alımlarını artırması, altın fiyatlarını destekleyici faktörler olarak öne çıkıyor.

‘GÜVENLİ LİMAN’ ÜNVANINI HAK ETTİ

Son üç yılda yaşanan fiyat artışı, altının hâlâ kriz dönemlerinin en güvenli yatırım aracı olduğunu kanıtladı. Doların zayıfladığı, enflasyonun yüksek seyrettiği bir ortamda, altına yatırım yapanlar bir kez daha kazanan taraf oldu.

