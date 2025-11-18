ABD merkezli büyük yatırım bankalarının son 12 saatlik piyasa değerlendirmelerinde ortak mesaj net:“Dolar hâlâ güçlü konumda ve bu durum altın fiyatlarını aşağı itiyor.”

Dolar endeksindeki yükselişin, ons altını 4.000 dolar bandının altına doğru zorladığı belirtilirken, yatırımcıların Fed’in faiz politikasına ilişkin temkinli duruşu nedeniyle güvenli liman talebinin kısa vadede zayıfladığı ifade ediliyor.

FED ENDİŞESİ ALTINA NEDEN BASKI YAPIYOR?

Bankanın raporunda, altındaki düşüşün temel nedenleri üç başlıkta özetleniyor:

• Fed’in faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisi

Tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi altın için negatif ortam yaratıyor.

• “Güvenli liman” akışının geçici olarak zayıflaması

ABD borsalarındaki satışa rağmen altının aynı yönde hareket etmesi, yatırımcıların nakitte beklemeyi tercih ettiğini gösteriyor.

• Doların küresel olarak güç kazanması

Güçlü dolar dönemlerinde altının alternatif maliyeti yükseliyor ve talep baskılanıyor.

“BU DÜŞÜŞ TREND DEĞİŞİMİ DEĞİL” MESAJI

Dev yatırım bankası, altındaki son hareketin uzun vadeli boğa görünümünü bozmadığını özellikle vurguladı. Raporda şu ifade yer aldı:

“Altındaki geri çekilme yapısal bir kırılma değil; mevcut düşüş, güçlü dolar ve kısa vadeli faiz belirsizliğinin yarattığı geçici bir baskıdır.”

Bankaya göre orta–uzun vadede altının hikâyesi hâlâ destekleyici:

• Merkez bankası alımları

• Jeopolitik riskler

• Rezerv çeşitlendirme talebi

• ABD seçim yılı belirsizliğiBu faktörler altının uzun vadeli trendini pozitif tarafta tutuyor.

KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

Bankanın teknik analizinde öne çıkan seviyeler şöyle:

• 4.000 – 4.050 dolar: Güçlü destek bandı

• 4.160 – 4.200 dolar: Kısa vadeli direnç bölgesi

• 4.260 dolar: Orta vadeli ana direnç

Analistler, bu bölgenin altında dalgalanmaların kısa süre daha devam edebileceğini belirtiyor.