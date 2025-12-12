Kripto para piyasalarında volatil geçen bir yılın ardından yatırımcılar rotayı 2026 hedeflerine çevirdi. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) gibi majör coinlerdeki sıkışma devam ederken, Wall Street ve kripto dünyasının önde gelen isimlerinden gelen son raporlar, büyük bir kırılımın habercisi olarak yorumlanıyor.

Özellikle kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını koruması ve ETF girişlerindeki hareketlilik, "Boğa sezonu bitti mi yoksa yeni mi başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Bu soruya yanıt veren ünlü piyasa analisti, 2026 yılı için ezber bozan bir senaryo çizdi.

"RALLİ TEK BİR LİDERLE BAŞLAYACAK"

Piyasa değeri trilyon dolarları aşan kripto ekosisteminde, 2026 rallisinin fitilini ateşleyecek ismin Bitcoin (BTC) olacağı, ancak bu kez yükselişin "kurumsal bir şok dalgasıyla" başlayacağı öngörülüyor.

Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson ve Wall Street'in ünlü boğası, BitMine CEO'su Tom Lee gibi isimlerin son dönemdeki açıklamaları, 2026 projeksiyonlarında ortak bir noktada buluşuyor. Uzmanlara göre, mevcut döngü geçmiştekilerden farklı işliyor ve asıl "mega ralli" 2026'nın ilk yarısında, Bitcoin'in öncülüğünde tetiklenecek.

NEDEN 2026 VE NEDEN İLK BİTCOİN?

Uzman ismin paylaştığı raporda, rallinin neden önce Bitcoin ile başlayacağına dair şu kritik maddeler sıralandı:

Likidite Döngüsü: Küresel faiz politikalarındaki gevşemenin etkilerinin tam olarak 2026 başında hissedilecek olması.

Kurumsal FOMO: Şirket hazinelerinin Bitcoin alımlarının 2025 sonunda hızlanması ve arz şoku yaratması.

Tarihsel Veri: Bitcoin'in "halving" (yarılanma) sonrası döngülerinin, genellikle beklenenden daha uzun bir vadeye yayılarak 18-24 ay sonra (yani 2026 bandında) zirve yapma potansiyeli.

Analiste göre; Bitcoin (BTC) güvenli liman olarak ilk büyük sıçramayı yapacak ve fiyatını 6 haneli rakamlara sabitleyecek. Hemen ardından ise likidite, Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) başta olmak üzere yüksek piyasa değerli altcoinlere akacak.

XRP VE ALTCOİNLER İÇİN KRİTİK UYARI

Analizlerde XRP ve diğer altcoin yatırımcıları için de önemli bir parantez açıldı. Uzmanlara göre 2026 yılı, "her coinin yükseleceği" bir dönemden ziyade, "gerçek kullanım alanı (utility) sunanların ayrışacağı" bir yıl olacak.

Bitcoin (BTC): Ralliyi başlatan lokomotif.

Ethereum (ETH): Kurumsal DeFi ve ETF akışıyla ikinci dalga lideri.

XRP: Yasal netlik ve sınır ötesi ödeme anlaşmalarıyla sürpriz yükseliş adayı.

Uzmanlar yatırımcıları sabırlı olmaya davet ederken, 2026 rallisinin start çizgisinde yine Bitcoin'in olacağını, ancak bu yükselişin altcoinlere can suyu olmasının 2026 ortasını bulabileceğini belirtiyor.

(Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para yatırımları yüksek risk içerir.)