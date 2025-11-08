Borsa İstanbul’da dalgalı bir haftanın ardından endeks düşüşle kapanırken, bazı hisseler yatırımcısına adeta “mini bir boğa rallisi” yaşattı. Küresel faiz endişeleri, doların yeniden güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükseliş risk iştahını baskılasa da, hisse bazlı hareketler borsada yönü belirledi.

HAFTANIN PARLAYAN YILDIZI: IŞIKLAR ENERJİ (IEYHO)

Haftayı %40,01 gibi dikkat çekici bir primle kapatan Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), yatırımcıların radarına girdi. Şirketin kayyım süreci sonrası yönetim belirsizliğinin kısmen sona ermesi, hacimli alımların artmasına yol açtı. Hisse 47,80 TL’den kapanırken, haftalık işlem hacmi 1,2 milyar TL’yi geçti.

Sanayide Güçlü Yükseliş: Burçelik Vana (BURVA) ve Marmara Holding (MARMR)

Sanayi hisseleri haftanın öne çıkan bir diğer grubuydu. Burçelik Vana (BURVA) %28,76’lık yükselişle ikinci sırada yer aldı. Şirketin özellikle yurt dışı siparişlerinin artması, yatırımcı ilgisini tazeledi.

Marmara Holding (MARMR) ise %27,24’lük haftalık primle üçüncü sırada yer aldı. Holdingin iştiraki şirketlerdeki yeniden yapılanma süreci, hisse performansına doğrudan yansıdı.

GYO VE ENERJİ HİSSELERİ RÜZGARI

TSKB GYO (TSGYO) %24,05 ve Manas Enerji Yönetimi (MANAS) %23,85 yükselerek haftanın kazandıranları arasına girdi. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında artan kira gelirleri ve enerji şirketlerinde yenilenebilir kaynaklara yönelim, bu iki hisseyi ön plana çıkardı.

TEKNOLOJİ VE SANAYİ CEPHESİNDE GÜÇLÜ SEYİR

Sanayi tarafında Gentaş (GENTS) %26,09 yükselirken, robotik çözümler üreten DOF Robotik (DOFRB) %23,28 artış kaydetti. Yurt dışı fuar katılımları ve yeni sözleşme beklentileri bu hisselerde işlem hacmini artırdı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN 10 HİSSESİ

Işıklar Enerji (IEYHO) – %40,01

Burçelik Vana (BURVA) – %28,76

Marmara Holding (MARMR) – %27,24

Gentaş (GENTS) – %26,09

TSKB GYO (TSGYO) – %24,05

Manas Enerji (MANAS) – %23,85

Emek Elektrik (EMKEL) – %23,53

DOF Robotik (DOFRB) – %23,28

Temapol Polimer Plastik (TMPOL) – %23,13

Petrokent Turizm (PKENT) – %22,50

PİYASADA GENEL GÖRÜNÜM VE UZMAN YORUMU

Endeks genelinde satışların hızlandığı bu haftada, küçük ve orta ölçekli hisselerin güçlü performans göstermesi, yatırımcıların “endeks dışı” fırsatlara yöneldiğini gösterdi. Analistlere göre, makro belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföylerde sektör çeşitliliği sağlamak, yatırımcılara avantaj kazandırıyor.

Sermaye Piyasası uzmanları, özellikle sanayi ve enerji şirketlerinin orta vadede cazip kalabileceğini belirtiyor. Ancak volatilitenin artması nedeniyle kısa vadeli pozisyonlarda risk yönetiminin önemine dikkat çekiliyor.

Yatırım dünyasında klasik bir söz yeniden hatırlanıyor: “Endeks düşse bile doğru hisse, yatırımcıya her zaman kazandırır.”

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR