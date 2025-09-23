Borsa İstanbul'da işlem hacminin öne çıkan kurumlarından olan BofA yaptığı alımlarla dikkat çekti. BofA müşterileri saat 14.30 itibarıyla özellikle Ereğli Demir Çelik (EREGL), Şişecam (SISE) ve Pekgy (PEKGY) hisselerine yoğun ilgi gösterdi.

Yatırımcıların yakından takip ettiği Bank of America'nın Borsa İstanbul'daki günlük alım satım verilerine göre, en yüksek net alım yapılan hisseler belli oldu. Banka, haftanın ilk gününde büyük miktarda hisse alımı gerçekleştirirken, bu alımların başında Ereğli Demir Çelik geldi.

Bank of America'nın En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler:

• Ereğli Demir Çelik (EREGL): 389,1 milyon TL

• Şişecam (SISE): 50,0 milyon TL

• Pekgy (PEKGY): 46,0 milyon TL

• Mavi Giyim (MAVI): 30,7 milyon TL

• Bim Mağazalar (BIMAS): 29,3 milyon TL

Bank of America'nın belirli hisselere yönelik ilgisi, piyasa oyuncuları tarafından yakından izlenen önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.