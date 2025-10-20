Listenin zirvesinde yer alan Hedef Girişim (HDFGS), son bir ayda yüzde 81,89 prim yaparak yatırımcısına rekor kazanç getirdi. 100 bin TL yatıran bir yatırımcı, yalnızca bu hisseyle 81 bin 890 TL gelir elde etti. Hisse, 4,62 TL seviyesine kadar yükselerek 5 TL psikolojik direncine dayandı.

TERA VE HEDEF EKOSİSTEMİ AYNI ANDA UÇTU

Grup şirketleri arasında yer alan Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) hisselerinde de yüzde 55’in üzerinde yükselişler yaşandı. Hedef Holding (HEDEF) yüzde 51,89, Doğusan (DOGUB) yüzde 57,40, Oncosem (ONCSM) ise yüzde 55,65 oranında değer kazandı. Bu senetlerdeki artışlar, hem artan işlem hacimleri hem de yatırımcı ilgisinin grup şirketlerine yoğunlaşmasıyla desteklendi.

100 BİN TL YATIRIM NE KAZANDIRDI?

Hisselerdeki yükseliş oranlarına göre, Ekim ayında 100 bin TL’lik yatırımların getirisi şöyle gerçekleşti:

HDFGS: 181.890 TL

TRHOL: 157.560 TL

DOGUB: 157.400 TL

ONCSM: 155.650 TL

TEHOL: 154.880 TL

Bu tabloya göre, Hedef ve Tera ekosisteminde yer alan hisseler Ekim ayında yatırımcısına ortalama yüzde 58 kazanç sağladı.

YATIRIMCILAR İÇİN ANLAMI NE?

Uzmanlar, bu tür grup rallilerinin kısa vadede güçlü kazançlar sağlasa da aynı hızda düzeltme dönemlerine de sahne olabileceğini hatırlatıyor. Yatırımcıların, yüksek getiri potansiyeline sahip bu hisselerde kâr realizasyonları sonrası volatiliteye hazırlıklı olmaları gerektiği belirtiliyor.

Yatırım tavsiyesi değildir