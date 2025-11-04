Kripto para piyasaları haftaya sert satışlarla başladı. Bitcoin, Ethereum ve diğer büyük dijital varlıklar kırmızıya bürünürken, piyasa duyarlılığı yedi ayın en düşük seviyesi olan “Aşırı Korku” bölgesine geriledi.

RİSKTEN KAÇIŞ DALGASI KRİPTOLARI VURDU

Makro cephede artan belirsizlikler ve fon çıkışları, yatırımcıları yeniden nakde yöneltti. Bitcoin (BTC) gün içinde %3 düşüşle 103.700 dolara, Ethereum (ETH) ise %6 kayıpla 3.400 dolara kadar geriledi. Solana (SOL) %9, Cardano (ADA) %7, Dogecoin (DOGE) ve XRP (XRP) %6 değer kaybetti.

Toplam kripto piyasa değeri de %3 azalarak 3,4 trilyon dolara düştü.

AŞIRI KORKU ENDEKSİ ALARM VERİYOR

CoinMarketCap verilerine göre, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi bir önceki güne göre yarı yarıya düşerek 100 üzerinden 27 puana indi. Bu seviye, piyasanın “Aşırı Korku” bölgesine geçtiğini ve yatırımcıların riskten uzak durduğunu gösteriyor.

Endeks, en son 9 Nisan’da 18 puana kadar gerilemişti. O dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergileri, hisse senedi ve kripto piyasalarında sert satışlara yol açmıştı.

BLACKROCK’UN SATIŞI PİYASAYI SALLADI

Düşüşün en önemli nedenlerinden biri, Bitcoin ETF’lerinden yaşanan çıkışlar oldu.

SoSoValue verilerine göre, Bitcoin ETF’leri son dört işlem gününde toplam 1,33 milyar dolar çıkış yaşadı.

Piyasanın en büyük fonu olan BlackRock Bitcoin ETF’i de bu eğilime katıldı. Şirket, yaklaşık 2,75 milyar dolar değerinde 24.000 BTC satarak yatırımcı güvenini sarstı.

BİTCOİN VE ETHEREUM TEKNİK GÖRÜNÜMÜ

Bitcoin, geçtiğimiz gün 110.000 doları test ettikten sonra 103.000 dolar seviyelerine kadar gerileyerek kritik 105.000 dolar desteğini aşağı kırdı. Ethereum ise Eylül ayından bu yana ilk kez 3.500 doların altına indi.

Analistler, bu seviyelerin kısa vadede psikolojik eşikler olduğunu, 100.000 doların altına sarkılması halinde satış baskısının hızlanabileceğini belirtiyor.

DÜŞÜŞ KALICI MI? TARİH TEKRAR EDER Mİ?

Popüler kripto analisti Ash Crypto, X hesabında yaptığı paylaşımda tarihsel bir örneğe dikkat çekti.

Kasım 2024’te Bitcoin’in 71.000 dolardan 66.000 dolara düştüğünü ancak 45 gün içinde %60 yükselerek 108.000 dolara ulaştığını hatırlattı. Ethereum da aynı dönemde %75 artarken, altcoin piyasası değeri %138 fırlamıştı.

Ash Crypto, bu benzerliğe dikkat çekerek “Piyasanın toparlanması için yaklaşık 45 güne ihtiyacı var” dedi ve mevcut tabloyu parabolik bir geri dönüşün öncüsü olarak yorumladı

MAKRO GÖRÜNÜM HÂLÂ OLUMLU

Analistlere göre, düşüş kısa vadeli bir düzeltme olarak kalabilir. Fed’in aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığı, niceliksel sıkılaşmanın 1 Aralık’ta sonlanacak olması, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yumuşama ve altın ile hisse piyasalarının güçlenmesi, kriptolar için olumlu sinyaller olarak görülüyor.

KORKU HAKİM, AMA UMUT DA VAR

Kripto piyasası şu anda “aşırı korku” bölgesinde olsa da, tarihsel olarak bu dönemler büyük toparlanmaların başlangıcı olabiliyor.

Bitcoin’in 100.000 dolar desteğini koruyup koruyamayacağı ve BlackRock gibi büyük oyuncuların pozisyonlarını yeniden artırıp artırmayacağı, kasım ayının yönünü belirleyecek.