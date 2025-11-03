2020 yılında OYAKC hisselerine 100.000 TL yatırım yapan bir yatırımcı, yaklaşık 64.000 lot hisseye sahip oluyordu. Hissenin 31,40 TL’ye ulaştığı 2025 yılında bu yatırımın değeri 2.013.000 TL’ye yükselirken, temettü gelirleri ve bedelsiz sermaye artırımları dahil edildiğinde toplam getiri yaklaşık 2,5 milyon TL seviyesine ulaşıyor.

Bu olağanüstü performans, temettülerin yeniden yatırıma yönlendirilmesiyle birlikte bileşik getirinin gücünü açık biçimde ortaya koyuyor.

OYAK ÇİMENTO’NUN GÜÇLÜ DÖNÜŞÜMÜ

2019 yılında gerçekleşen birleşme süreciyle tek çatı altında toplanan OYAK Çimento, Türkiye’nin en büyük entegre çimento üreticisi konumuna geldi. Şirketin kapasite artırımları, enerji verimliliği yatırımları ve ihracat pazarlarında elde ettiği büyüme, finansal performansına istikrarlı şekilde yansıdı.

2024 yılında yüzde 289,99 oranında gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların portföy değerini önemli ölçüde büyütürken, şirketin güçlü özkaynak yapısını da pekiştirdi.

ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE GÜÇ DENGESİNİN DEĞİŞİMİ

Borsa İstanbul’da işlem gören diğer çimento şirketleriyle kıyaslandığında OYAKC’nin performansı sektör ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti.

Örneğin;

Konya Çimento (KONYA) son yıllarda istikrarlı bir büyüme kaydederken, hisse fiyatındaki artış oranı OYAKC’nin altında kaldı.

Nuh Çimento (NUHCM), ihracat gelirleriyle güçlü bir tablo sergilese de temettü verimliliği açısından OYAKC’nin gerisinde yer aldı.

Aksu Çimento (AKSU) ve Afyon Çimento (AFYON) gibi nispeten küçük ölçekli şirketlerde ise fiyat hareketleri dalgalı seyretti.

OYAKC’nin fark yarattığı nokta, sektördeki ölçek ekonomisini avantaja çevirerek sürdürülebilir büyüme sağlaması oldu. Şirketin konsolide yapısı, enerji maliyetlerini dengeleme kabiliyeti ve yüksek ihracat payı, onu sektördeki en kârlı oyunculardan biri haline getirdi.

TEMETTÜ VE BEDELSİZ ARTIŞIN ETKİSİ

OYAKC, yatırımcılarına düzenli temettü dağıtımıyla öne çıkıyor. 2020’den bu yana istikrarlı biçimde temettü ödeyen şirket, aynı zamanda bedelsiz sermaye artırımlarıyla yatırımcılarına ekstra değer yarattı. 2024 yılı bedelsiz artışı sonrasında hisse başına düşen maliyet düşerken, portföydeki hisse adedi ciddi şekilde arttı.

Bu strateji, uzun vadede bileşik getiriyi hızla büyüten en kritik unsur oldu.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Finans uzmanlarına göre OYAKC örneği, “sabırlı yatırımcının kazandığı bir piyasa gerçeğini” gösteriyor. Günlük fiyat hareketlerine odaklanan kısa vadeli yatırımcıların aksine, temettü ve büyüme odaklı yatırım stratejisi izleyenlerin ciddi bir servet birikimi elde ettiği vurgulanıyor.

Borsa İstanbul’da son yıllarda benzer şekilde yüksek performans gösteren hisseler arasında BRSAN (Borusan Mannesmann), MAGEN (Margün Enerji) ve OYAKC öne çıkarken; bu hisselerin ortak özelliği, üretim ve ihracat tabanlı sürdürülebilir büyüme stratejilerine sahip olmaları.

