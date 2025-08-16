Sonuçları açıklanan CVK Maden’in yılın ilk altı ayında toplam hasılatı 1 milyar 536 milyon 672 bin TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde elde edilen 1 milyar 846 milyon 120 bin TL’ye kıyasla bu rakam yüzde 16,8’lik bir düşüşe işaret ediyor. Cirodaki bu azalma brüt kârlılığa da yansıdı. Brüt kâr 500 milyon 462 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 34,6 geriledi. Esas faaliyet kârı da aynı dönemde yüzde 23,3 düşüşle 340 milyon 141 bin TL olarak kaydedildi.

Faaliyet kârlılığında yaşanan bu daralmaya rağmen şirketin net dönem kârı 2025’in ilk yarısında 532 milyon 810 bin TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 198 milyon 475 bin TL seviyesindeydi. Böylece net kâr yıllık bazda yüzde 168,5 oranında artmış oldu. Ana ortaklık payına düşen net dönem kârı ise 490 milyon 223 bin TL olarak açıklandı. Bu güçlü artışın temelinde, enflasyon muhasebesi kapsamında kaydedilen 1 milyar 8 milyon TL tutarındaki parasal kazanç ile yıl içinde alınan yüksek müşteri avanslarının etkili olduğu görülüyor.

Şirketin satış kırılımına bakıldığında, ihracatın yine önemli bir paya sahip olduğu dikkat çekiyor. 2025/6 döneminde yurt dışı satışlar 1 milyar 18 milyon 514 bin TL olarak gerçekleşirken, yurt içi satışlar 520 milyon 436 bin TL seviyesinde kaldı. Bunun yanında redevans gelirlerinde sert bir daralma yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 130 milyon TL civarında olan bu kalem, 2025’in ilk yarısında 75 milyon 348 bin TL’ye gerileyerek yüzde 42,4 düşüş kaydetti.

Finansal tablolarda öne çıkan bir diğer gelişme ise nakit akımı tarafında oldu. Şirketin faaliyetlerden sağladığı nakit akışı 2 milyar 297 milyon 761 bin TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde faaliyetlerden -96,8 milyon TL nakit çıkışı yaşanmıştı. Bu güçlü nakit girişi, özellikle alınan müşteri avanslarının yarattığı katkıyla öne çıktı. Yalnızca kısa vadeli müşteri avansları 1 milyar 611 milyon TL’ye yükselirken, uzun vadeli müşteri avansları da 482 milyon TL oldu.

ŞİRKETİN NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ YÜZDE 81,4 YÜKSELDİ

Bilanço tarafında da dikkate değer gelişmeler yaşandı. Şirketin nakit ve nakit benzerleri 1 milyar 243 milyon TL’ye çıkarak yıllık bazda yüzde 81,4 artış gösterdi. Finansal borçlar ise 2 milyar 128 milyon TL seviyesinde açıklandı. 2024 yıl sonu itibarıyla bu rakam 2 milyar 526 milyon TL idi, dolayısıyla borçluluk tarafında sınırlı da olsa bir iyileşme dikkat çekiyor. Toplam varlıklar 19 milyar 130 milyon TL’ye, özkaynaklar ise 8 milyar 641 milyon TL’ye yükseldi.

CVK Maden’in (CVKMD) 2025/6 bilanço sonuçlarının ardından hisse grafiği de yatırımcıların odağında. Grafik incelendiğinde hisse, uzun süredir devam eden alçalan paralel kanal içinde hareketini sürdürüyor.

RSI GÖSTERGELERİ

Son günlerde gelen alımlarla birlikte hisse 13,47 TL seviyesinden işlem görüyor ve kanalın orta bandına yaklaşmış durumda. Kanalın üst bandı yaklaşık 16,00 – 16,50 TL aralığında direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 11,00 – 11,50 TL bandı destek konumunda.

Dikkat çekici bir diğer unsur ise RSI göstergesinin 60 seviyesine yükselmiş olması. Bu, hissede kısa vadede alım iştahının arttığını gösteriyor. Ancak RSI henüz aşırı alım bölgesine (70 üzeri) girmediği için yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimali teknik olarak masada.

Formasyon bazında bakıldığında, hisse daha önce yaptığı çift dip (W formasyonu) sonrası toparlanma eğilimi gösterdi ve şu an için bu formasyonu teyit eder şekilde kanalın üst bandına doğru ilerliyor. Eğer 16 TL üzeri kapanışlar gelirse teknik olarak 18,20 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Buna karşılık aşağı yönlü risklerde 10,80 – 11,00 TL aralığı kritik destek olarak izlenmeli.

*Yatırım tavsiyesi değildir