BIST 100 endeksinin güne %0,37 yükselişle 11.383 puandan başladığı ve gün ortasında 11.343 seviyelerinde dengelendiği bu saatlerde, BofA'nın toplam işlem hacmi dudak uçuklattı.

BOFA GÜN ORTASI RAPORU: 864 MİLYAR TL'LİK DEV HACİM

Aralık ayının başından bugüne kadar olan süreci kapsayan verilere göre, BofA üzerinden gerçekleştirilen toplam hacim 864,20 Milyar TL'ye ulaştı.

• Toplam Alış: 435,68 Milyar TL

• Toplam Satış: 428,51 Milyar TL

• Net Kar/Zarar: +42,19 Milyon TL

YABANCININ GÖZDESİ OLAN İLK 10 HİSSE (NET ALIM)

Yabancı yatırımcılar özellikle lojistik, enerji ve bankacılık hisselerinde pozisyonlarını artırmış durumda. İşte saat 12:50 verilerine göre listede öne çıkanlar:

ANALİZ NOTLARI

• Bankacılık ve Telekomda Nakit Girişi: Adet bazında PAHOL zirvede olsa da, nakit hacmi bazında AKBNK (1,95 Milyar TL) ve TCELL (1,47 Milyar TL) yabancı fonların en büyük parasal girişi yaptığı hisseler olarak dikkat çekiyor.

• Sanayi Devleri Takipte: SASA ve EREGL'deki yüklü alımlar, yabancının sanayi endeksindeki ağırlığını koruduğunu gösteriyor.

• Enerji ve Madencilik İlgisi: CVKMD, IZENR ve MAGEN gibi hisseler, Aralık ayında yabancı portföylerine en çok eklenen yan kağıtlar arasında yer aldı.

PİYASADA SON DURUM

Küresel piyasalarda yapay zeka ve teknoloji şirketlerine dair iyimserliğin sürdüğü bu haftada, BofA'nın Borsa İstanbul'daki alıcılı seyri yerli yatırımcılar için de moral kaynağı oldu.

Analistler, 11.450 puan seviyesinin kritik bir direnç olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda yabancı girişinin hızlanabileceğini belirtiyor.

Burada yer alan bilgiler, Bank of America (BofA) kurumunun aracı kurum dağılımı (AKD) verilerinden derlenmiştir. Bu veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satımına yönelik yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce SPK lisanslı uzmanlardan destek almanız ve kendi risk analizinizi yapmanız önerilir.