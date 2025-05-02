Mali takviminde 29 Mart'ta biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 5 artışla 95,4 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde 24,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Firma, geçen yılın aynı döneminde 23,6 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,53 dolardan 1,65 dolara yükseldi. Şirketin geliri ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



İPHONE SATIŞLARI ARTTI

Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi. iPhone satışlarının tutarı, 29 Mart'ta biten üç aylık dönemde yıllık yaklaşık yüzde 2 artışla 46,8 milyar dolara yükseldi.



Şirketin iPhone satışları bu dönemde piyasa beklentilerini aştı.Aynı dönemde Mac satışları yaklaşık yüzde 7 artarak 7,9 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 15 artışla 6,4 milyar dolara çıktı.



CEO COOK AÇIKLAMADA BULUNDU

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlenen konferans görüşmesinde, tarifelerin etkisi ile beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cook, mart ayında sona eren çeyrekte şirketin tedarik zinciri ve stoklarını optimize edebildiği için tarifelerin etkisinin sınırlı olduğunu belirtti.



MALİYETLER İÇİN KONUŞTU

Haziranda sona erecek çeyrek için ise belirsizlik nedeniyle tarifelerin etkisini tam olarak tahmin edemediklerini aktaran Cook, "Bununla birlikte, mevcut küresel tarife oranları, politikaları ve uygulamalarının bu çeyrekte değişmeyeceğini ve yeni tarifelerin eklenmeyeceğini varsayarsak, bu etkinin maliyetlerimizi 900 milyon dolar artıracağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



AMAZON'UN SATIŞLARI ARTTI!

Amazon, 2025'in ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, Amazon'un net satışları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 155,7 milyar dolara yükseldi. Şirketin net satışları, geçen yılın ilk çeyreğinde 143,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Amazon'un net karı da yılın ilk çeyreğinde 17,1 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

E-ticaret devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 98 sent olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,59 dolara yükseldi. Şirketin geliri ve karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Amazon, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 159 milyar dolar ile 164 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı. ABD'li e-ticaret devinin bilanço açıklamasında, tarifeler ve ticaret politikalarının şirketin beklentilerini etkileyebilecek faktörler arasında yer aldığı belirtildi.AA