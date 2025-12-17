Türkiye’deki 16 milyonu aşkın emekli için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak zammın iskeletini oluşturdu. Ancak asıl büyük resim, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık verisi ve hükümetin uygulayacağı "Refah Payı" ile tamamlanacak.

5 Aylık Fark Ceplerde, Gözler Aralık Verisinde Kasım ayında enflasyonun beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesiyle birlikte, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık kümülatif enflasyon farkı %11,20 olarak netleşti. Bu oran, şu an için emeklilerin alacağı garanti zam miktarını ifade ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu tahminlerine göre, Aralık ayında enflasyonun %2,5 ile %3 arasında gelmesi bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyon farkı %14 - %14,5 bandına oturacak.

"Refah Payı" Beklentisi %5 Seviyesinde Yalnızca enflasyon farkı, özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilerin alım gücünü korumakta yetersiz kalacağı için Ankara kulislerinde "Refah Payı" (Seyyanen Artış veya oransal ekleme) konuşulmaya başlandı.

SGK Uzmanlarına göre, hükümetin masasında şu an %14'lük enflasyon farkına ek olarak %5 ila %6 arasında bir refah payı eklenmesi seçeneği duruyor. Bu formül uygulanırsa, Ocak 2026 itibarıyla emekli maaşlarına yansıyacak toplam zam oranı %20'yi bulabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL'YE KOŞUYOR

Zammın en kritik ayağını ise "En Düşük Emekli Maaşı" düzenlemesi oluşturuyor. Hali hazırda kök maaşı düşük olduğu için Hazine desteğiyle 16.881 TL alan milyonlarca emekli için taban aylığın yukarı çekilmesi şart.

Kulislerden sızan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 19.500 TL ile 20.000 TL arasına sabitlenmesi en güçlü ihtimal. Eğer düzenleme 20.000 TL sınırında yapılırsa, kök maaşı bu tutarın altında kalan tüm emeklilerin hesabına Ocak ayından itibaren 20.000 TL yatırılacak.

Memur Emeklisinde Durum Farklı Memur emeklileri ise toplu sözleşme farkından dolayı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre bir miktar daha avantajlı durumda. Memur emeklileri için enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam artışın %22 seviyelerini görmesi bekleniyor. Kesin rakamlar 3 Ocak sabahı TÜİK'in açıklamasıyla resmiyet kazanacak.