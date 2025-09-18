Altın fiyatları yeni güne kritik seviyelerde başladı. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışının yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi kararı yatırımcıların odağında yer alıyor. Son bir yıllık performansı ve teknik görünümüyle birlikte altının bugünkü seyrine yakından bakalım.

SON 1 YILDA ALTININ SEYRİ

Altın fiyatları 2024 yılının ortalarından itibaren jeopolitik risklerin artması ve FED’in faiz politikalarına ilişkin belirsizliklerle birlikte dalgalı bir seyir izledi. Güvenli liman talebinin güçlü kalması sayesinde altın yıl boyunca zaman zaman rekor seviyelere yaklaşırken, dolar endeksindeki yükselişler ve yüksek faiz oranları altının yükselişini sınırladı.

2025’in ilk yarısında FED’in faiz indirimine yönelik beklentiler altını destekledi. Bu dönemde ons altın 3.450 – 3.750 USD bandında hareket etti. Yatırımcılar hem jeopolitik gelişmeleri hem de merkez bankalarının politikalarını fiyatlarken altın, portföylerde riskten korunma amacıyla öne çıktı.

FED KARARI: FAİZ İNDİRİMİ ALTINI DESTEKLİYOR

ABD Merkez Bankası son toplantısında gösterge faiz oranını %4,50’den %4,25 seviyesine indirdi. Beklentilerle uyumlu gelen bu karar, altın açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Faiz indirimi, faiz getirmeyen altın gibi varlıkların cazibesini artırırken, dolar endeksinde zayıflamaya yol açabiliyor. Bu durum da altın fiyatlarını destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre FED’in attığı bu adım, kısa vadede piyasa tarafından büyük ölçüde fiyatlanmış olsa da orta-uzun vadede altına pozitif etki yapmaya devam edecek.

TEKNİK GÖRÜNÜM: YÜKSELEN KANALDA KRİTİK SEVİYELER

Saatlik grafikler incelendiğinde (XAU/USD), altının halen yükselen bir kanal içerisinde hareket ettiği görülüyor. Fiyatların kanalın alt bandına yaklaştığı bu noktada kritik destek seviyeleri öne çıkıyor.

Şu anda 3.652 USD seviyelerinde işlem gören ons altında ilk önemli destek 3.646 USD, ikinci destek ise 3.628 USD olarak takip ediliyor. Bu seviyelerin korunması halinde altının yukarı yönlü hareketini sürdürerek yeniden 3.707 USD seviyesindeki orta banda ve ardından 3.720 USD seviyesindeki üst banda yönelmesi beklenebilir.

Buna karşın, destek seviyelerinin kırılması halinde kısa vadede satış baskısı artabilir ve fiyatların 3.600 USD altına sarkması gündeme gelebilir. Bu nedenle yatırımcıların özellikle 3.646 – 3.628 USD bandını dikkatle izlemesi gerekiyor.

PİYASALARIN ODAKLANDIĞI FAKTÖRLER

Altının yönünü belirleyen unsurlar arasında FED kararı öne çıkarken, yatırımcılar aynı zamanda küresel gelişmeleri de takip ediyor.

FED’in faiz politikası ve sonraki adımlar

Jeopolitik risklerin güvenli liman talebine etkisi

Dolar endeksindeki (DXY) hareketler

Bu faktörler, kısa vadeli dalgalanmaların yanı sıra altının orta-uzun vadeli seyrini de belirleyecek.

FED’in faiz indirim kararı altın için destekleyici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Teknik görünümde ise altın kritik destek seviyelerinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 3.646 – 3.628 USD bandı günün yönünü belirleyecek en önemli bölge olarak öne çıkarken, bu seviyelerden gelecek tepki alımları fiyatları yeniden 3.700 USD üzerine taşıyabilir.

Aksi durumda satış baskısı derinleşebilir.

Bugün altın yatırımcıları için hem FED’in faiz kararının etkileri hem de teknik seviyelerin nasıl çalışacağı büyük önem taşıyor.

