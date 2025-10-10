Fonet, kamu hastanelerine yönelik bilgi yönetim sistemleri (HBYS) alanında faaliyet gösteren köklü bir yazılım şirketi olarak, özellikle yılın ikinci yarısında ihaleler ve dijital dönüşüm yatırımlarından fayda sağlayan sektörlerden biri konumunda.

TEKNİK GÖRÜNÜM: 11,80’DEN BAŞLAYAN YÜKSELEN KANAL VE HEDEF BÖLGELER

Grafik verileri, hissenin uzun süredir içinde bulunduğu düşen trendden çıkış sinyali verdiğini gösteriyor. Özellikle 11,80 TL seviyesinden başlayan toparlanma süreci, güçlü hacim destekli bir hareketle ivme kazandı. RSI göstergesi 60 seviyesinin üzerine çıkarak orta vadeli momentumun pozitife döndüğünü teyit etti.

FONET şu anda 19 TL bandında yatay direnç bölgesini test ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, teknik hedef olarak 26,00 – 30,00 TL aralığı öne çıkıyor. Grafikte kırmızı ile işaretlenen bu alan, geçmişte hacimli işlemlerin yoğunlaştığı güçlü bir direnç bölgesine denk geliyor.

Ölçülü formasyon analizi (range projection) bu yükselişin potansiyelini yaklaşık yüzde 150’ye varan bir hareket alanı olarak gösteriyor. Ayrıca 11 çubuk – 77 günlük periyot içerisinde oluşan yapının yukarı yönlü kırılımı, fiyatın orta vadede 30 TL seviyesine kadar tırmanabileceğini destekliyor.

Teknik olarak en güçlü destek seviyesi 18,10 TL olarak öne çıkarken, bu bölgenin altına sarkmalarda 15,80 TL kısa vadeli ara destek olarak izlenebilir. 18,10 TL üzerinde kalıcılık sağlandıkça, teknik görünüm “boğa trendi” lehine kalmaya devam edecek.

HACİM VE RSI UYUMLU: SAĞLIKLI YÜKSELİŞ PROFİLİ

Yükselişin en dikkat çekici yönlerinden biri de hacim artışıyla destekleniyor olması. Grafik üzerindeki 89,98 milyonluk hacim, son 3 ayın en yüksek işlem aktivitesine işaret ediyor. Bu durum, yükselişin “rastlantısal” değil, güçlü bir alıcı talebine dayandığını gösteriyor.

RSI göstergesi 60 seviyesini aşarak yükselen trendin devam edebileceğine dair sinyal üretiyor. 70 seviyesinin aşılması halinde kısa vadede “aşırı alım” bölgesine girilmesi beklenebilir, ancak mevcut görünüm hâlâ dengeli.

MACD tarafında da pozitif kesişim gerçekleşmiş durumda. Bu, fiyatların yukarı yönlü momentum kazandığını teyit eden bir diğer teknik unsur.

BEDELSİZ ONAYI SONRASI YENİ DÖNEM

SPK tarafından onaylanan bedelsiz sermaye artırımı, şirketin özkaynak yapısının güçlenmesi anlamına geliyor. Bedelsiz dağıtımlar, yatırımcı psikolojisinde genellikle pozitif algı yaratır; çünkü şirketin birikmiş kârlarını sermayeye ekleyerek bilanço kalitesini artırdığı mesajını verir.

Bu gelişme, özellikle uzun süredir Fonet hissesinde pozisyon tutan yatırımcılar için moral verici bir unsur olarak öne çıktı. Artan işlem hacmiyle birlikte fiyat hareketlerinin daha likit ve istikrarlı hale gelmesi de bekleniyor.

18 TL ÜZERİ KALICILIK, 30 TL YOLCULUĞUNU BAŞLATABİLİR

Fonet hissesi, hem teknik göstergeler hem de temel haber akışı açısından pozitif bir görünüm sergiliyor. 18 TL üzerindeki fiyatlamalar korundukça, orta vadede 26 – 30 TL bandı hedefi teknik olarak geçerliliğini sürdürüyor.

Ancak yatırımcıların bu bölgelerde kâr realizasyonlarının da devreye girebileceğini unutmamaları gerekiyor. Özellikle 30 TL bandı, hem psikolojik hem de geçmiş işlem yoğunluğu bakımından kritik bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

