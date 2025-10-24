Borsa İstanbul’da haftanın henüz ortasına gelinmesine rağmen bazı hisselerde dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Özellikle DOGUB, TRHOL, UFUK, HEDEF ve CEMZY hisseleri, haftalık bazda yüzde 25’in üzerinde primlerle yatırımcıların radarına girdi. Piyasada işlem hacimleri artarken, bu hisselerin gösterdiği performans “hafta sonuna doğru yeni rekorlar gelebilir mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

DOGUB: 44 TL SEVİYESİNDE GÜÇLÜ TUTUNMA

Dogusan hissesi haftalık bazda yüzde 46,24 primle listenin zirvesine yerleşti. 40 TL seviyelerinden başlayan yükseliş 44,72 TL’ye kadar ulaştı. Teknik göstergelere göre hisse, kısa vadede güçlü bir momentum yakaladı. 45 TL üzeri kapanışlar, yeni bir direnç kırılımının habercisi olarak değerlendiriliyor.

TRHOL: 400 TL ÜZERİNDE KONSOLİDASYON

Tera Yatırım Holding hissesi haftalık yüzde 35,71’lik performansla yatırımcıların ilgisini çekti. 401,50 TL’den 434,75 TL’ye kadar yükselen TRHOL, yüksek işlem hacmiyle dikkat çekiyor. 500 milyon TL’yi aşan işlem hacmi, kurumsal alımların da devreye girdiğini gösteriyor. Teknik analistler, 420 TL üzerinde kalıcılığın yeni bir yukarı trendi teyit edebileceği görüşünde.

UFUK: YATIRIMCILARIN RADARINDA

Ufuk Yatırım hissesi son haftalarda düşük hacimli seyirden güçlü çıkış sinyali veriyor. 1.154 TL’den 1.324 TL’ye kadar yükselen hisse, haftalık bazda yüzde 34,76 kazandırdı. Teknik olarak 1.350 TL seviyesinin aşılması, psikolojik bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Hacimdeki artış, yatırımcı ilgisinin giderek güçlendiğine işaret ediyor.

HEDEF: YENİ ZİRVE DENEMESİ

Hedef Holding hissesi 97 TL ile haftanın dikkat çekenlerinden biri oldu. Yaklaşık yüzde 32,79’luk haftalık primle öne çıkan HEDEF, yeniden 100 TL bandına yaklaşarak kritik seviyeye dayandı. İşlem hacmi 1,3 milyar TL’yi aşarken, piyasa uzmanları 100 TL üzeri kapanışların kısa vadede yeni alım dalgası yaratabileceğini belirtiyor.

CEMZY: SAKİN BAŞLAYAN HAFTA GÜÇLÜ BİTTİ

Cem Zeytin hissesi 44 TL seviyelerinde işlem görürken haftalık bazda %28,12 kazanç sağladı. 40 TL’den başlayan hareket, özellikle hafta ortasında hız kazandı. Şirketin tarım ve gıda sektöründeki pozisyonu, son dönemde artan iç talep beklentisiyle birleşince hisseye güçlü bir yön kazandırdı.

GENEL GÖRÜNÜM: RALLİ ERKEN Mİ BAŞLADI?

Borsa İstanbul’da işlem hacmi artarken, endeks genelinde dalgalı bir görünüm sürüyor. Ancak bazı seçili hisselerde erken başlayan yükseliş trendi, yatırımcıların ilgisini bu hisselere yönlendirdi. Analistler, haftanın geri kalanında volatilitenin devam edebileceğini ancak güçlü bilançoya sahip şirketlerin öne çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

