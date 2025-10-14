2019 yılında elinde 600 bin TL bulunan bir yatırımcı, Kadıköy Acıbadem’de bir daire mi alsaydı, gram gümüş mü biriktirseydi, yoksa ASELSAN ya da IEYHO hissesi mi tercih etseydi? Altı yıl sonra ortaya çıkan tablo, hem şaşırtıcı hem öğretici. Türkiye ekonomisinde yüksek enflasyon, kur artışı ve sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar bazı yatırım araçlarını adeta roketlemiş durumda.

GAYRİMENKULDE KAZANÇ VAR AMA ZİRVEDE DEĞİL

2019’da Acıbadem’de 100 metrekarelik bir dairenin ortalama fiyatı 600 bin TL seviyesindeydi. Bugün aynı dairenin fiyatı 10 ila 12 milyon TL arasında değişiyor. Yani gayrimenkul yatırımı bu dönemde ortalama 18 kat değer kazandı. Güvenli ve istikrarlı bir getiri sağlasa da, diğer yatırım araçlarının gerisinde kaldı. Ev, parasını koruyanlar için iyi bir seçenekti ama servet yaratan yatırım olmadı.

GÜMÜŞ 20 KAT DEĞER KAZANDI

13 Ekim 2019’da gram gümüş fiyatı 3,37 TL seviyesindeydi. 600 bin TL ile yaklaşık 178 bin gram gümüş alınabiliyordu. Bugün gram fiyatı 70,12 TL’ye ulaşmış durumda. Bu hesapla 2019’da yapılan bir gümüş yatırımı bugün 12 milyon 477 bin TL değerinde. Yani gümüş, son altı yılda evden daha fazla kazandırdı ve 20 katlık bir artış yakaladı. Ancak asıl fark, borsada görüldü.

ASELSAN 42 KAT, IEYHO 50 KAT UÇTU

2019’da ASELSAN hissesi ortalama 5 TL seviyesindeydi. O dönemde 600 bin TL ile yaklaşık 118 bin lot alınabiliyordu. Bugün hisse 214 TL civarında işlem görüyor. Bu da 25 milyon TL’yi aşan bir getiri anlamına geliyor. Yaklaşık 42 katlık artış, ASELSAN’ı son altı yılın en güçlü büyük ölçekli yatırım aracı yapıyor.

Ancak küçük yatırımcının sürprizi IEYHO oldu. 2019’da 0,75 TL civarında olan IEYHO hissesi, bugün 38 TL seviyesinde. Yani tam 50 katlık bir yükseliş. 600 bin TL ile o dönemde alınan 800 bin lot, bugün 30 milyon TL’nin üzerinde bir değere ulaşmış durumda. Başka bir ifadeyle, 2019’da IEYHO alan bir yatırımcı, bugün aynı sokakta beş daire birden satın alabilecek güce sahip.

EV ALAN RAHAT UYUDU, HİSSE ALAN SERVET SAHİBİ OLDU

Altı yılda yaşanan fark, yatırımın yönünü seçmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi.2019’da ev alan rahat uyudu ama servetini katlayamadı; gümüş alan bir adım öne geçti; ASELSAN alan zenginleşti; IEYHO alan ise küçük servetini büyük bir hikâyeye çevirdi.Bugün geriye dönüp bakıldığında, “keşke 2019’da onu alsaydım” diyenlerin sayısı az değil.Ve bu tablo, Türkiye’de yatırımcının en önemli gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor: Doğru varlık, doğru zamanda seçildiğinde sadece kazanç değil, hayat standardı da değişir.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir